ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Проведение Таллиннского марафона обусловит изменения в дорожном движении(6)
Во вторые выходные месяца, 10 и 11 сентября, свыше десяти тысяч любителей спорта из более чем сорока стран соберутся, чтобы принять участие в Таллиннском марафоне в Пыхья-Таллинне, Кесклинне и Хааберсти. Проведение мероприятия повлечет за собой ряд временных изменений в дорожном движении и работе общественного транспорта в столице.
Движение будет закрыто или нарушено на трассе марафона и в окрестностях, в том числе на улицах Копли, Тёйстузе, Каларанна, Ристику, Тоомпуйестеэ, Палдиском шоссе, бульваре Кольде и Вабаыхумуузеуми теэ. Участникам дорожного движения, которые передвигаются в районе соревнований, стоит набраться терпения и запастись временем, или выбрать альтернативный маршрут.
Водителей просят соблюдать временные дорожные знаки, а также следовать указаниям и рекомендациям регулировщиков. Лицам, которые проживают или планируют передвигаться в районе соревнований, рекомендуется заранее ознакомиться с дорожной информацией и схемами движения. По возможности стоит распланировать свой день таким образом, чтобы не было необходимости находиться в районе соревнований.
Информация на тему организации дорожного движения во время Таллиннского марафона: liiklus@jooks.ee, 5197 5900. Схемы движения и дорожная информация: https://www.jooks.ee/ru/trafficinfo/liiklus-laupaev.
Суббота, 10 сентября 2022 г.
9:00 Полумарафон, 21,1 км
• Палдиское шоссе (отрезок Тоомпуйестеэ – ул. Ристику) закрыто для движения во время старта с 8:55 до 9:05;
• Ул. Ристику (отрезок Палдиское шоссе – бульвар Кольде) закрыта для движения с 8:55 до 9:20;
• Бульвар Кольде (ул. Ристику – ул. Сыле) закрыт для движения с 8:55 до 12:15;
• Ул. Ристику (бульвар Кольде – ул. Копли) закрыта для движения с 9:40 до 12:25;
• На перекрестке ул. Сыле и бульвара Кольде движение будет нарушено с 9:00 до 9.25 и с 9:45 до 12:15. Возможность объезда через ул. Тёйстузе – Каларанна;
• Пешеходно-велосипедные дорожки вдоль бульвара Кольде (ул. Сыле - ул. Пельгуранна) закрыты с 9:00 до 12:15;
• Пролегающие вдоль Штромки пешеходно-велосипедные дорожки закрыты с 9:00 до 12:15;
• Пешеходно-велосипедные дорожки ул. Лахепеа и ул. Сооди закрыты с 9:00 до 9:55;
• Отрезок Палдиского шоссе (ул. Мустйыэ - ул. Лахепеа) закрыт для движения (за исключением общественного транспорта) с 9:10 до 10:00;
• Ул. Мустйыэ (отрезок от Палдиского шоссе до ул. Кыргепинге) закрыта для движения с 9:10 до 10:00.
• Велосипедная дорожка ул. Кыргепинге закрыта с 9:10 до 10:20;
• Туулику теэ (пешеходно-велосипедная дорожка ул. Кыргепинге – ул. Туулевески) закрыта для движения с 9:10 до 10:25;
• Ул. Туулевески (Туулику теэ - ул. Вескиметса) закрыта для движения с 9:10 до 10:30;
• Пешеходно-велосипедная дорожка Палдиского шоссе (ул. Туулевески – тоннель на перекрестке с круговым движением Хааберсти) закрыта с 9:10 до 10:45;
• Пешеходно-велосипедная дорожка Раннамыйза теэ (тоннель на перекрестке с круговым движением Хааберсти - ул. Лыука) закрыта с 9:15 до 11:00;
• Пешеходно-велосипедная дорожка ул. Лыука закрыта с 9:15 до 11:05;
• Проезжая часть Вабаыхумуузеуми теэ и пешеходно-велосипедная дорожка (ул. Лыука - школа Рокка-Аль-Маре) закрыты для движения с 9:25 до 11:05;
• Пешеходно-велосипедные дорожки Рокка-Аль-Маре закрыты с 9:25 до 11:40;
• Пешеходно-велосипедные дорожки пляжа Штромки закрыты с 9:25 до 12:00;
• Перекресток Кольде пст. и ул. Пельгуранна закрыт для движения с 9:00 до 12:00;
• Ул. Ристику (бульвар Кольде – ул. Копли) закрыта для движения с 9:40 до 12:25;
• Ул. Копли (ул. Ристику – Пыхья пст.), Пыхья пст (ул. Копли – Сууртюки) закрыта для движения 9:45 до 12:50;
• На Тоомпуйестеэ движение будет двусторонним до гостиницы Шнелли;
• Раннамяэ теэ (ул. Сууртюки - Тоомпуйестеэ) и Тоомпуйестеэ (Раннамяэ теэ - Фальги теэ) в направлении Мере пст. закрыты для движения с 9:45 до 13:30;
• Выезд из Каламая в направлении бульвара Пыхья – ул. Сууртюки – Раннамяэ теэ – Тоомпуйестеэ с помощью регулировщика.
14:00 Молодежный забег Nike, 5 км
Кратковременные ограничения движения на следующих участках:
• Отрезок Тоомпуйестеэ от Палдиского шоссе до Раннамяэ теэ закрыт для движения с 13:55 до 14:10;
• Отрезок Раннамяэ теэ от Тоомпуйестеэ до ул. Пикк закрыт для движения с 13:55 до 14:15;
• Ул. Пикк (Раннамяэ теэ - ул. Толли), ул. Толли и ул. Лаборатоориуми закрыты для движения с 14:00 до 14:20;
• Ул. Сууртюки, пешеходно-велосипедные дорожки Башенной площади и ул. Лай закрыты для движения с 14:00 до 14:30;
• Ул. Олевисте закрыта для движения с 14:05 до 14:30;
• Ул. Пикк (ул. Олевисте - ул. Олевимяги) и ул. Олевимяги закрыты для движения с 14:05 до 14:35;
• Ул. Уус (ул. Олевимяги - Вяйке Раннавярав), ул. Вяйке Раннавярав и велосипедная дорожка Раннамяэ теэ (ул. Вяйке Раннавярав - ул. Канути) закрыты для движения с 14:05 до 14:40;
• Ул. Канути, ул. Айа (ул. Канути - ул. Уус), ул. Уус (ул. Айа – Бремени кяйк), Бремени кяйк и ул. Вене (Бремени кяйк - ул. Пюхавайму) закрыты для движения 14:05 до 14:45;
• Ул. Пюхавайму, ул. Мюнди, Ратушная площадь, ул. Кулласепа и улица Харью закрыты для движения с 14:05 до 14:50.
17:00 Осенний забег, 10 км
• Отрезок Палдиского шоссе от Тоомпуйестеэ до ул. Ристику закрыт для движения во время старта с 16:50 до 17:10;
• Ул. Ристику (Палдиское шоссе – бульвар Кольде) закрыта для движения с 16:55 до 17:25;
• Бульвар Кольде (ул. Ристику – ул. Сыле) закрыт для движения с 16:55 до 17:35;
• Ул. Ристику (бульвар Кольде – ул. Копли) закрыта для движения с 16:55 до 17:50;
• Ул. Копли (ул. Ристику - ул. Ситси) закрыта для движения с 17:00 до 18:00;
• Ул. Тёэстузе (ул. Ситси - ул. Каларанна) закрыта для движения с 17:00 до 18:15;
• Ул. Каларанна, ул. Леннусадама, ул. Аллвеэлаэва, ул. Весиленнуки закрыты для движения с 17:05 до 19:00;
• Ул. Курси (ул. Румби – Пыхья пст.) закрыта для движения с 17:10 до 19:15;
• Пыхья пст. (ул. Курси - ул. Суур Раннавярав), ул. Суур Раннавярав закрыты для движения с 17:15 до 19:15;
• Раннамяэ теэ (ул. Сууртюки - ул. Суур Раннавярав) закрыта для движения с 17:20 до 19:20;
• Раннамяэ теэ (ул. Сууртюки - Тоомпуйестеэ) и Тоомпуйестеэ (Раннамяэ теэ -Палдиское шоссе) в направлении Мере пст. закрыты для движения 17:20 до 19:30.
Воскресенье, 11 сентября 2022 г.
9:00 МАРАФОН 42,2 км
• Палдиское шоссе (Тоомпуйестеэ – ул. Ристику) закрыто для движения во время старта с 8:55 до 9:05;
• Ул. Ристику (Палдиское шоссе – бульвар Кольде) закрыта для движения с 8:55 до 9:20;
• Ул. Ристику (бульвар Кольде – ул. Копли) закрыта для движения с 9:00 до 15:25;
• Ул. Копли (ул. Ристику – Пыхья пст.), Пыхья пст. (ул. Копли - ул. Сууртюки) и ул. Сууртюки (Пыхья пст. - Раннамяэ теэ) закрыты для движения с 9:00 до 15:45;
• Пыхья пст. (ул. Сууртюки - ул. Каласадама) закрыт для движения с 9:05 до 9:45;
• Ул. Каласадама (Пыхья пст. - ул. Каларанна) закрыта для движения с 9:05 до 9:45;
• Пешеходно-велосипедная дорожка ул. Каларанна закрыта с 9:05 до 10:10;
• Движение по ул. Тёэстузе (ул. Каларанна - ул. Эрика) будет нарушено с 9:15 до 10:10;
• Ул. Эрика закрыта для движения с 9:15 до 10:15;
• Бульвар Кольде (ул. Ристику – ул. Сыле) закрыт для движения с 9:20 до 15:15;
• Движение по перекрестку ул. Сыле (ул. Сыле – бульвар Кольде) будет нарушено с 9:20 до 10:30 и с 10:50 до 15:15. Возможность объезда по ул. Тёэстузе – ул. Каларанна;
• Пешеходно-велосипедные дорожки бульвара Кольде (ул. Сыле - ул. Пельгуранна) закрыты с 9:20 до 15:15;
• Пешеходно-велосипедные дорожки вдоль пляжа Штромки закрыты с 9:20 до 15:15;
• Пешеходно-велосипедные дорожки ул. Лахепеа и ул. Сооди закрыты с 9:20 до 11:00;
• Отрезок Палдиского шоссе (ул. Мустйыэ - ул. Лахепеа) закрыт для движения (за исключением общественного транспорта) с 9:30 до 11:00;
• Ул. Мустйыэ (Палдиское шоссе - ул. Кыргепинге) закрыта для движения с 9:30 до 11:10;
• Пешеходно-велосипедная дорожка ул. Кыргепинге закрыта с 9:30 до 11:15;
• Туулику теэ (пешеходно-велосипедная дорожка ул. Кыргепинге – ул. Туулевески) закрыта для движения с 9:35 до 11:20;
• Ул. Туулевески (Туулику теэ - ул. Вескиметса) закрыта для движения с 9:35 до 11:30;
• Пешеходно-велосипедная дорожка Палдиского шоссе (ул. Туулевески - тоннель перекрестка с круговым движением Хааберсти) закрыты с 9:35 до 11:40;
• Пешеходно-велосипедная дорожка Палдиского шоссе (тоннель перекрестка с круговым движением Хааберсти - Ярвекальда теэ) закрыта с 9:40 до 12:10;
• Пешеходно-велосипедная дорожка Астангу закрыта с 9:50 до 12:30;
• Пешеходно-велосипедная дорожка Харкуметса теэ закрыта с 9:50 до 12:50;
• Пешеходно-велосипедная дорожка ул. Тяхеторни закрыта с 10:00 до 13:10;
• Пешеходно-велосипедная дорожка Палдиского шоссе (ул. Тяхеторни – Ярвекальда теэ) закрыта с 10:10 до 13:30;
• Полоса движения Палдиского шоссе в направлении города (Ярвекальда теэ – виадук Хааберсти) закрыта для движения с 10:15 до 13:45;
• Пешеходно-велосипедная дорожка Раннамыйза теэ (тоннель перекрестка с круговым движением Хааберсти - ул. Лыука) закрыта с 10:20 до 14:00;
• Пешеходно-велосипедная дорожка ул. Лыука закрыта с 10:20 до 14:15;
• Проезжая часть Вабаыхумуузеуми теэ и пешеходно-велосипедная дорожка (ул. Лыука - школа Рокка-Аль-Маре) закрыты для движения с 10:25 до 14:15;
• Пешеходно-велосипедные дорожки Рокка-Аль-Маре закрыты с 10:25 до 14:45;
• Пешеходно-велосипедные дорожки вдоль пляжа Штромки закрыты с 10:35 до 15:00;
• Перекресток бульвара Кольде и ул. Пельгуранна закрыт для движения с 9:00 до 15:00;
• Полоса движения по Раннамяэ теэ в направлении Мере пст. (ул. Сууртюки - ул. Тоомпуйестеэ) и Тоомпуйестеэ (Раннамяэ теэ - Фальги теэ) закрыта для движения с 10:45 до 16:00;
• Выезд из Каламая в направлении Пыхья пст. – ул. Сууртюки – Раннамяэ теэ – Тоомпуйестеэ с помощью регулировщика.
Организацией движения во время проведения мероприятия будут заниматься лицензированные регулировщики. Безопасность участников марафона будут обеспечивать сотрудники полиции, работники охранных фирм и судьи на дистанции. Проезд автомобилей местных жителей, оперативных служб и транспортных средств местных учреждений будет допускаться исходя из текущей оценки ситуации.
Движение трамваев № 1 и 2 будет приостановлено в субботу, 10 сентября, с 9.30 до 13.00 и с 17.00 до 19.15, а также в воскресенье, 11 сентября, с 9.00 до 16.00. Изменения также будут распространяться на автобусы и троллейбусы, которые курсируют вблизи трассы марафона. Конечная остановка автобусов уездных линий будет временно перенесена к Горхоллу.