ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Проведение Таллиннского марафона обусловит изменения в дорожном движении

• Ул. Мустйыэ (отрезок от Палдиского шоссе до ул. Кыргепинге) закрыта для движения с 9:10 до 10:00.

• Отрезок Палдиского шоссе (ул. Мустйыэ - ул. Лахепеа) закрыт для движения (за исключением общественного транспорта) с 9:10 до 10:00;

• Пешеходно-велосипедные дорожки ул. Лахепеа и ул. Сооди закрыты с 9:00 до 9:55;

• На перекрестке ул. Сыле и бульвара Кольде движение будет нарушено с 9:00 до 9.25 и с 9:45 до 12:15. Возможность объезда через ул. Тёйстузе – Каларанна;

• Ул. Ристику (бульвар Кольде – ул. Копли) закрыта для движения с 9:40 до 12:25;

• Бульвар Кольде (ул. Ристику – ул. Сыле) закрыт для движения с 8:55 до 12:15;

• Ул. Ристику (отрезок Палдиское шоссе – бульвар Кольде) закрыта для движения с 8:55 до 9:20;

• Палдиское шоссе (отрезок Тоомпуйестеэ – ул. Ристику) закрыто для движения во время старта с 8:55 до 9:05;

Информация на тему организации дорожного движения во время Таллиннского марафона: liiklus@jooks.ee , 5197 5900. Схемы движения и дорожная информация: https://www.jooks.ee/ru/trafficinfo/liiklus-laupaev .

Водителей просят соблюдать временные дорожные знаки, а также следовать указаниям и рекомендациям регулировщиков. Лицам, которые проживают или планируют передвигаться в районе соревнований, рекомендуется заранее ознакомиться с дорожной информацией и схемами движения. По возможности стоит распланировать свой день таким образом, чтобы не было необходимости находиться в районе соревнований.

Движение будет закрыто или нарушено на трассе марафона и в окрестностях, в том числе на улицах Копли, Тёйстузе, Каларанна, Ристику, Тоомпуйестеэ, Палдиском шоссе, бульваре Кольде и Вабаыхумуузеуми теэ. Участникам дорожного движения, которые передвигаются в районе соревнований, стоит набраться терпения и запастись временем, или выбрать альтернативный маршрут.

• Ул. Сууртюки, пешеходно-велосипедные дорожки Башенной площади и ул. Лай закрыты для движения с 14:00 до 14:30;

• Ул. Пикк (Раннамяэ теэ - ул. Толли), ул. Толли и ул. Лаборатоориуми закрыты для движения с 14:00 до 14:20;

• Отрезок Раннамяэ теэ от Тоомпуйестеэ до ул. Пикк закрыт для движения с 13:55 до 14:15;

• Отрезок Тоомпуйестеэ от Палдиского шоссе до Раннамяэ теэ закрыт для движения с 13:55 до 14:10;

• Выезд из Каламая в направлении бульвара Пыхья – ул. Сууртюки – Раннамяэ теэ – Тоомпуйестеэ с помощью регулировщика.

• Раннамяэ теэ (ул. Сууртюки - Тоомпуйестеэ) и Тоомпуйестеэ (Раннамяэ теэ - Фальги теэ) в направлении Мере пст. закрыты для движения с 9:45 до 13:30;

• На Тоомпуйестеэ движение будет двусторонним до гостиницы Шнелли;

• Ул. Ристику (бульвар Кольде – ул. Копли) закрыта для движения с 9:40 до 12:25;

• Перекресток Кольде пст. и ул. Пельгуранна закрыт для движения с 9:00 до 12:00;

• Проезжая часть Вабаыхумуузеуми теэ и пешеходно-велосипедная дорожка (ул. Лыука - школа Рокка-Аль-Маре) закрыты для движения с 9:25 до 11:05;

• Пешеходно-велосипедная дорожка Раннамыйза теэ (тоннель на перекрестке с круговым движением Хааберсти - ул. Лыука) закрыта с 9:15 до 11:00;

• Пешеходно-велосипедная дорожка Палдиского шоссе (ул. Туулевески – тоннель на перекрестке с круговым движением Хааберсти) закрыта с 9:10 до 10:45;

• Ул. Туулевески (Туулику теэ - ул. Вескиметса) закрыта для движения с 9:10 до 10:30;

• Туулику теэ (пешеходно-велосипедная дорожка ул. Кыргепинге – ул. Туулевески) закрыта для движения с 9:10 до 10:25;

• Ул. Копли (ул. Ристику – Пыхья пст.), Пыхья пст. (ул. Копли - ул. Сууртюки) и ул. Сууртюки (Пыхья пст. - Раннамяэ теэ) закрыты для движения с 9:00 до 15:45;

• Ул. Ристику (бульвар Кольде – ул. Копли) закрыта для движения с 9:00 до 15:25;

• Ул. Ристику (Палдиское шоссе – бульвар Кольде) закрыта для движения с 8:55 до 9:20;

• Палдиское шоссе (Тоомпуйестеэ – ул. Ристику) закрыто для движения во время старта с 8:55 до 9:05;

• Раннамяэ теэ (ул. Сууртюки - Тоомпуйестеэ) и Тоомпуйестеэ (Раннамяэ теэ -Палдиское шоссе) в направлении Мере пст. закрыты для движения 17:20 до 19:30.

• Раннамяэ теэ (ул. Сууртюки - ул. Суур Раннавярав) закрыта для движения с 17:20 до 19:20;

• Пыхья пст. (ул. Курси - ул. Суур Раннавярав), ул. Суур Раннавярав закрыты для движения с 17:15 до 19:15;

• Ул. Курси (ул. Румби – Пыхья пст.) закрыта для движения с 17:10 до 19:15;

• Ул. Каларанна, ул. Леннусадама, ул. Аллвеэлаэва, ул. Весиленнуки закрыты для движения с 17:05 до 19:00;

• Ул. Тёэстузе (ул. Ситси - ул. Каларанна) закрыта для движения с 17:00 до 18:15;

• Ул. Копли (ул. Ристику - ул. Ситси) закрыта для движения с 17:00 до 18:00;

• Ул. Ристику (бульвар Кольде – ул. Копли) закрыта для движения с 16:55 до 17:50;

• Бульвар Кольде (ул. Ристику – ул. Сыле) закрыт для движения с 16:55 до 17:35;

• Ул. Ристику (Палдиское шоссе – бульвар Кольде) закрыта для движения с 16:55 до 17:25;

• Отрезок Палдиского шоссе от Тоомпуйестеэ до ул. Ристику закрыт для движения во время старта с 16:50 до 17:10;

• Ул. Пюхавайму, ул. Мюнди, Ратушная площадь, ул. Кулласепа и улица Харью закрыты для движения с 14:05 до 14:50.

• Ул. Канути, ул. Айа (ул. Канути - ул. Уус), ул. Уус (ул. Айа – Бремени кяйк), Бремени кяйк и ул. Вене (Бремени кяйк - ул. Пюхавайму) закрыты для движения 14:05 до 14:45;

• Ул. Уус (ул. Олевимяги - Вяйке Раннавярав), ул. Вяйке Раннавярав и велосипедная дорожка Раннамяэ теэ (ул. Вяйке Раннавярав - ул. Канути) закрыты для движения с 14:05 до 14:40;

• Ул. Пикк (ул. Олевисте - ул. Олевимяги) и ул. Олевимяги закрыты для движения с 14:05 до 14:35;

• Ул. Олевисте закрыта для движения с 14:05 до 14:30;

• Полоса движения Палдиского шоссе в направлении города (Ярвекальда теэ – виадук Хааберсти) закрыта для движения с 10:15 до 13:45;

• Пешеходно-велосипедная дорожка Палдиского шоссе (тоннель перекрестка с круговым движением Хааберсти - Ярвекальда теэ) закрыта с 9:40 до 12:10;

• Пешеходно-велосипедная дорожка Палдиского шоссе (ул. Туулевески - тоннель перекрестка с круговым движением Хааберсти) закрыты с 9:35 до 11:40;

• Ул. Туулевески (Туулику теэ - ул. Вескиметса) закрыта для движения с 9:35 до 11:30;

• Туулику теэ (пешеходно-велосипедная дорожка ул. Кыргепинге – ул. Туулевески) закрыта для движения с 9:35 до 11:20;

• Ул. Мустйыэ (Палдиское шоссе - ул. Кыргепинге) закрыта для движения с 9:30 до 11:10;

• Отрезок Палдиского шоссе (ул. Мустйыэ - ул. Лахепеа) закрыт для движения (за исключением общественного транспорта) с 9:30 до 11:00;

• Пешеходно-велосипедные дорожки ул. Лахепеа и ул. Сооди закрыты с 9:20 до 11:00;

• Движение по перекрестку ул. Сыле (ул. Сыле – бульвар Кольде) будет нарушено с 9:20 до 10:30 и с 10:50 до 15:15. Возможность объезда по ул. Тёэстузе – ул. Каларанна;

• Бульвар Кольде (ул. Ристику – ул. Сыле) закрыт для движения с 9:20 до 15:15;

• Ул. Эрика закрыта для движения с 9:15 до 10:15;

• Движение по ул. Тёэстузе (ул. Каларанна - ул. Эрика) будет нарушено с 9:15 до 10:10;

• Ул. Каласадама (Пыхья пст. - ул. Каларанна) закрыта для движения с 9:05 до 9:45;

• Пыхья пст. (ул. Сууртюки - ул. Каласадама) закрыт для движения с 9:05 до 9:45;

• Пешеходно-велосипедная дорожка Раннамыйза теэ (тоннель перекрестка с круговым движением Хааберсти - ул. Лыука) закрыта с 10:20 до 14:00;

• Пешеходно-велосипедная дорожка ул. Лыука закрыта с 10:20 до 14:15;

• Проезжая часть Вабаыхумуузеуми теэ и пешеходно-велосипедная дорожка (ул. Лыука - школа Рокка-Аль-Маре) закрыты для движения с 10:25 до 14:15;

• Пешеходно-велосипедные дорожки Рокка-Аль-Маре закрыты с 10:25 до 14:45;

• Пешеходно-велосипедные дорожки вдоль пляжа Штромки закрыты с 10:35 до 15:00;

• Перекресток бульвара Кольде и ул. Пельгуранна закрыт для движения с 9:00 до 15:00;

• Полоса движения по Раннамяэ теэ в направлении Мере пст. (ул. Сууртюки - ул. Тоомпуйестеэ) и Тоомпуйестеэ (Раннамяэ теэ - Фальги теэ) закрыта для движения с 10:45 до 16:00;

• Выезд из Каламая в направлении Пыхья пст. – ул. Сууртюки – Раннамяэ теэ – Тоомпуйестеэ с помощью регулировщика.

Организацией движения во время проведения мероприятия будут заниматься лицензированные регулировщики. Безопасность участников марафона будут обеспечивать сотрудники полиции, работники охранных фирм и судьи на дистанции. Проезд автомобилей местных жителей, оперативных служб и транспортных средств местных учреждений будет допускаться исходя из текущей оценки ситуации.

Движение трамваев № 1 и 2 будет приостановлено в субботу, 10 сентября, с 9.30 до 13.00 и с 17.00 до 19.15, а также в воскресенье, 11 сентября, с 9.00 до 16.00. Изменения также будут распространяться на автобусы и троллейбусы, которые курсируют вблизи трассы марафона. Конечная остановка автобусов уездных линий будет временно перенесена к Горхоллу.