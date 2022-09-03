Приключения клиентов Eesti Energia: мужчине выставили счет на 3700 евро, а владельцев квартир и дач обязали вносить абонентскую плату

Она добавляет, что так как у них об этом мужчине нет никакой информации кроме той, которую предоставил им журналист, то они не могут более подробно прокомментировать, почему клиент получил такой большой счет.

„Если человек в течение года заплатил нам больше, чем было реальное потребление электричества, то он получает переплаченную сумму назад, – разъясняет Даяна Тийтсаар. – Если же он потребил электричества больше, чем заплатил, то разница будет отображена в следующем счете. В итоге клиент все равно заплатит за то количество электричества, которое он потратил на самом деле“.

При этом, если человек, выбравший такой пакет, решает не продлевать договор, то предприятие сводит дебет с кредитом и анализирует, сколько потрачено и сколько оплачено.

„Если человек выбирает пакет „Равный“, это значит, что у него цена на электричество – фиксированная, независимо от потребления, – объясняет представитель Eesti Energia Даяна Тийтсаар. – Например, в один месяц у клиента потребление больше, а в другой – меньше. Но счета всегда приходят одинаковые. И, допустим, если в летние месяцы клиент потратил электричества на 20 евро, а зимой – на 80 евро, то при пакете „Равный“ его счет всегда будет приходить в размере 50 евро в месяц“.

И что нужно сделать всем клиентам, у которых пакет „Равный“, чтобы не оказаться в такой же ситуации?

Мужчина, не пожелавший афишировать свое имя и фамилию, недоумевает: „Пять лет у меня была фиксированная сумма по электричеству, пакет „Равный“. В этом году в июле у меня закончился договор. И тут мне приходит последний счет на 3700 евро. Я звоню на инфотелефон и спрашиваю, как такое возможно? А они отвечают: „Так как закончился договор, то мы сделали перерасчет за весь период“. Дескать я потреблял больше, чем они мне выставляли счета. А при чем тут тогда пакет „Равный“?“

Но мужчина, как мы помним, уже обращался в службу обслуживания клиентов. Он также написал пост про свою ситуацию в социальных сетях, и комментаторы ему разъяснили, что на самом деле надо было ему изначально читать договор, ведь там все написано. И никаких нарушений со стороны предприятия нет, поскольку фирма просто хочет, чтобы он заплатил за уже потраченное им электричество. И что на самом деле ему нужно было тщательнее следить за своим потреблением.

„Если оно выросло, нужно сразу же сообщать об этом поставщику, чтобы потом не оказаться в ситуации, когда нужно выложить сразу огромную сумму денег“, – посоветовали комментаторы с таким же пакетом.

Дача дороже, чем квартира?

Жительница Таллинна Татьяна и ее муж Олег тоже недовольны: им Eesti Energia прислала письмо, где говорилось, что они будут теперь платить меньше, поскольку предприятие рьяно стоит на защите их кошельков.

„И под этим соусом в тексте было сказано, что с сентября добавляется абонентская плата, – возмущается Татьяна, показывая журналисту письма. – На муже – квартира, на мне – дача. И мужу прислали письмо, что он с сентября должен будет платить по 1 евро в месяц абонентской платы, а мне – что по 2 евро в месяц. Это почему такое неравенство? Дача, получается, дороже чем квартира?“

Татьяне не нравится и то, что платить нужно будет круглый год, хотя на даче она проводит всего лишь пять месяцев в году.

„Я посчитала: я заплачу абонентскую плату за год чуть ли не больше, чем за тот же год за электричество!“ – возмущается она.

„Дело в том, что в сентябре Eesti Energia переводит все биржевые пакеты старого типа на почасовой тариф, – объясняет Даяна Тийтсаар. – Для клиентов это произойдет автоматически, и всех, кого это коснется, мы уведомили письменно. Такие письма в общей сложности получили 55 000 клиентов“.

Она отмечает, что когда в 2013 году открылся рынок электроэнергии, в Эстонии еще не было повсеместно счетчиков удаленного доступа, и заключать можно было биржевой пакет лишь по дневной либо по ночной цене.