У полицейских может появиться больше свободы в использовании электрошокера

Полиция использует электрошокер примерно десять раз в год. По закону его можно использовать только в случае повышенной опасности, т.е. когда жизнь человека находится в опасности: в этом случае у полиции есть выбор между применением огнестрельного оружия или электрошокера.

За последние четыре года на полицейских нападали 150 раз, в 56 из этих случаев сотрудники полиции получили ранения, но им не разрешалось применять электрошокер.

Согласно законопроекту, подготовленному Министерством внутренних дел, в случае угрозы здоровью полиция также может использовать электрошокер. „Если это изменение будет сделано, по оценкам полиции, число таких случаев (применения электрошокера - ред.) может возрасти до 20–30 раз в год“, — сказал Тимберг.