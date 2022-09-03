Новости Эстонии
03.09.2022, 14:54

У полицейских может появиться больше свободы в использовании электрошокера

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Taser
Taser
ФОТО: Politsei | Ekspress Meedia

Государство планирует значительно упростить использование электрошокового оружия. В то время как действующий закон приравнивает этот вид оружия к огнестрельному, новый законопроект приравнивает его к телескопической дубинке и газовому баллончику, сообщает ERR.

Полиция использует электрошокер примерно десять раз в год. По закону его можно использовать только в случае повышенной опасности, т.е. когда жизнь человека находится в опасности: в этом случае у полиции есть выбор между применением огнестрельного оружия или электрошокера.

За последние четыре года на полицейских нападали 150 раз, в 56 из этих случаев сотрудники полиции получили ранения, но им не разрешалось применять электрошокер.

Согласно законопроекту, подготовленному Министерством внутренних дел, в случае угрозы здоровью полиция также может использовать электрошокер. „Если это изменение будет сделано, по оценкам полиции, число таких случаев (применения электрошокера - ред.) может возрасти до 20–30 раз в год“, — сказал Тимберг.

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