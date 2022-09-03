В Таллинне открылась первая в Эстонии школа Монтессори

„Вчера открылась первая в Эстонии школа Монтессори“, - написала она. И это, по словам Керсна, прекрасный способ отметить 152-ю годовщину со дня рождения педиатра и педагога Марии Монтессори.

„Мария Монтессори была ученым и поэтому ценила научный подход“, - отметила Керсна. В публикации бывший министр рассказала о том, какие были сделаны выводы на основе результатов сравнительных исследований. По словам Керсна, дети, посещавшие детские сады и школы Монтессори:

не бояться потерпеть неудачу;

обладают большей гибкостью ума;

выше ценят академическое благополучие;

больше наслаждаются академическими результатами;

обладают лучшими социальными навыками;

пишут более творчески.

Бывший министр образования поздравила образовательную систему Эстонии и поблагодарила эстонское сообщество Монтессори. „Благодаря вам наша школьная система снова стала богаче, а в мире стало больше счастливых детей“, - написала Керсна.

Метод Монтессори Метод Монтессори — педагогическая система, предложенная в первой половине XX века итальянским педагогом и врачом Марией Монтессори. Система Монтессори основана на идеях свободного воспитания и находится в русле гуманистической педагогики, важное место уделено сенсорному воспитанию (развитию органов чувств) при помощи дидактических занятий и специально организованной среды. Основными принципами системы являются: самостоятельность ребёнка; свобода в установленных границах; естественное психологическое, физическое и социальное развитие ребёнка.



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