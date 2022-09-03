В Таллинне открылась первая в Эстонии школа Монтессори(4)
1-го сентября открылась еще одна особенная и первая в своем роде в Эстонии школа - школа Монтессори. Об этом на своей странице в Facebook оповестила недавно ушедшая в отставку министр образования Лийна Керсна.
„Вчера открылась первая в Эстонии школа Монтессори“, - написала она. И это, по словам Керсна, прекрасный способ отметить 152-ю годовщину со дня рождения педиатра и педагога Марии Монтессори.
„Мария Монтессори была ученым и поэтому ценила научный подход“, - отметила Керсна. В публикации бывший министр рассказала о том, какие были сделаны выводы на основе результатов сравнительных исследований. По словам Керсна, дети, посещавшие детские сады и школы Монтессори:
не бояться потерпеть неудачу;
обладают большей гибкостью ума;
выше ценят академическое благополучие;
больше наслаждаются академическими результатами;
обладают лучшими социальными навыками;
пишут более творчески.
Бывший министр образования поздравила образовательную систему Эстонии и поблагодарила эстонское сообщество Монтессори. „Благодаря вам наша школьная система снова стала богаче, а в мире стало больше счастливых детей“, - написала Керсна.