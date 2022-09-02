В Доме Хопнера продолжатся занятия в Школе для родителей

И вот что странно: чтобы стать водителем, нужно завести автомобиль, а потом пройти курсы, сдать экзамены, получить права. А чтобы стать родителем, достаточно просто завести ребенка. Кто из нас всерьез задумывается, что делать с ним дальше? Младенец не похож на молодого человека ростом выше мамы с папой, что крайне затрудняет нотации, например. Поэтому нужны курсы, где опытные специалисты напомнят, что меняемся мы, меняются и наши дети. Но остается, если оно есть, главное – желание выстроить отношения так, чтобы семейная жизнь стала счастливой для всех, а трудности преодолевались сообща.

Все мы знаем про „волшебные“ слова, умение слушать и слышать, про уважение к чужому мнению, про необходимость договариваться и соблюдать договор, про навык ставить и соблюдать запреты и границы. Но мало кто умеет применять все это в жизни. А между тем, это не так трудно, как кажется. Искреннее желание поладить с этим чудесным человечком – собственным ребенком – и советы специалистов могут творить чудеса при условии, что родители действительно готовы их слушать и применять на практике.

Курс „Школа для родителей“ в Доме Хопнера докажет, что „докричаться“ до любимого чада можно, не повышая голоса, а иногда и вовсе без слов. Это не парадокс, а знание, которым специалисты готовы делиться с мыслящими родителями, не желающими повторять болезненные ошибки прошлых поколений, пусть даже о них и написаны великие романы. Регистрируйтесь прямо сейчас!

19 сентября 2022 г. в 19.00 – лекция „Чувства и эмоции у детей и подростков“. Лектор: Марина Ванник, психолог.

17 октября 2022 г. в 19.00 – лекция „Как отучить ребенка ныть?“. Лектор: Ирина Тухкру, психолог.

21 ноября 2022 г. в 19.00 – лекция „Что такое „синдром психического инфантилизма“?“. Лектор: Ольга Хийело, психолог.

19 декабря 2022 г. в 19.00 – лекция „Как ругать ребенка?“. Лектор: Ирина Тухкру, психолог.

Стоимость участия – 26 евро. Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию можно по электронной почте: romanljagu@hot.ee Встречи с психологами проводятся в Старом городе в Доме Хопнера www.hopnerimaja.eu