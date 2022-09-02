ЧП и криминал
02.09.2022, 18:47

За 261 день необоснованного карцера эстонский криминальный авторитет получил 700 евро компенсации

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Ассар Паулус в зале суда (2016)
Ассар Паулус в зале суда (2016)
ФОТО: Karin Kaljuläte | Ekspress Meedia

Тартуский административный суд частично удовлетворил вчера жалобу криминального авторитета Ассара Паулуса, в которой тот требовал компенсацию за нематериальный ущерб в связи с одиночным заключением (помещением в карцер).

Паулус, отбывающий наказание в Вируской тюрьме, требовал компенсацию нематериального ущерба в размере 10 000 евро, из которых 5000 - вред, нанесенный его здоровью, и 5000 - моральный ущерб за унижение человеческого достоинства, связанного с пребыванием в одиночной камере в различные периоды, которые охватываются периодом с апреля 2017 года по март 2020 года.

Судья Юлле Пыллукс сочла, что противоправным было наказание в виде помещение в карцер в двух случаях: один длился 126 дней и другой - 135 дней. В общей сложности осужденный провел безосновательно в карцере 261 день.

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