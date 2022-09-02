За 261 день необоснованного карцера эстонский криминальный авторитет получил 700 евро компенсации

Паулус, отбывающий наказание в Вируской тюрьме, требовал компенсацию нематериального ущерба в размере 10 000 евро, из которых 5000 - вред, нанесенный его здоровью, и 5000 - моральный ущерб за унижение человеческого достоинства, связанного с пребыванием в одиночной камере в различные периоды, которые охватываются периодом с апреля 2017 года по март 2020 года.