Филипп Лось: я не сравниваю нынешнюю ситуацию с трагедией Холокоста, но самые страшные вещи всегда начинаются с вражды и ущемления прав

„Все мы хотим немедленного окончания войны в Украине, все мы хотим окончания этого ужаса. Но это не оправдывает того, что происходит по отношению к русским, того, что говорится по отношению к ним“, - сразу начал разговор режиссер.

Удивлены такой реакцией?

Да, сказал бы, что даже ошарашен. Потому что все-таки я написал пост в Фейсбуке, который был довольно эмоционален и не бесспорен, но он скорее, был приглашением к дискуссии, к разговорам о моих опасениях. Но вместо этого он вызвал какой-то невероятный, совершенно не ожидаемый мной резонанс. И, как мне показалось, такая негативная реакция чрезмерна, поэтому хочется говорить об этом и хочется, чтобы, по возможности, мы могли достичь понимания с теми людьми, у которых мои слова вызвали такую негативную реакцию. Может быть, кто-то из них все-таки поймет, о чем я пытался сказать, что меня волнует и беспокоит.

Депутат Европарламента от партии Реформ Урмас Паэт советует Русскому театру за четыре дня до окончания вашего контракта, уже сейчас его разорвать, а затем и аннулировать вид на жительство. Вы суть претензий понимаете? Почему политики на вас так разозлились?

Очевидно, часть аудитории, к чему я совершенно не стремился, восприняла написанное мною как оскорбление. В чем, возможно, невольно поучаствовали ваши коллеги из Postimees, которые без каких-то моих комментариев и достаточно тенденциозно вырвали из контекста то, что я писал на своей личной странице в Фейсбуке. И, во многом это способствовало разжиганию скандала. К чему, ещё раз подчёркиваю, я абсолютно не стремился. Наоборот, для меня важнее всего взаимопонимание и доверие между всеми жителями Эстонии.

Я, например, не имел возможности лично пообщаться с господином Паэтом. И мне, честно говоря, не очень понятна эта реакция, потому что я как раз стремился и продолжаю стремиться к примирению, к согласию и диалогу, к преодолению вражды и ненависти, которые, к сожалению, в последние месяцы стали в общественном пространстве почти нормой.