В Пыхья-Таллинне начинается ремонт дорог

„Мы уже приступили к ремонту внутриквартальных дорог в районах Кристийне и Нымме, теперь работы будут проводиться и на нескольких объектах в Пыхья-Таллинне. В этом году в рамках ежегодного ремонта внутриквартальных дорог будет приведено в порядок около 60 объектов по всему городу. Очередь скоро дойдет и до других районов города“, - сказал вице-мэр Владимир Свет.

По словам старейшины района Пыхья-Таллинн Мануэлы Пихлап, в первую очередь работы начнутся на улице Кари, на отрезке между улицами Сыле и Рандла, а затем на пешеходно-велосипедной дорожке Пельгуранна, перед домом по адресу Сыле, 72 и на тротуаре возле Малева, 18.

„В ходе восстановительного ремонта будет обновлено асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, заменены пришедшие в негодность бордюрные камни и приведены в порядок канализационные люки. Помимо этого, запланированы санитарная обрезка деревьев и работы по озеленению“, - отметила Пихлап.

Работы выполнит предприятие AS TREF Nord, их стоимость составит 471 672 евро, включая налог с оборота. Срок завершения работ – 31 октября 2022 г.

Пешеходов и водителей просят соблюдать временную организацию дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков.