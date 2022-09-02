Глава МИД Эстонии о „хороших“ и „плохих“ русских: моральную ответственность несут все граждане России

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Праге в среду, 31 августа, было решено приостановить действие соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. Процесс выдачи шенгенских виз россиянам станет более сложным и длительным, что приведет к снижению числа выдаваемых виз.

При этом Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва готовы принять ограничительные меры еще и на национальном уровне, чтобы россияне меньше использовали их территории для въезда в Шенгенскую зону. Эстония, в частности, поддерживает прекращение действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с РФ, но считает это недостаточным и планирует ограничить въезд в республику российских граждан с визами стран Евросоюза. В интервью DW глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу пояснил позицию Эстонии.

DW: Премьер-министр Эстонии заявил, что запрет на въезд для российских туристов - это вопрос национальной безопасности для всего ЕС. Почему?

Урмас Рейнсалу: Потому что с начала войны РФ против Украины в феврале на территорию ЕС, включая Эстонию, въехало около миллиона граждан России. Только Эстонию транзитом пересекли порядка 300 тысяч граждан РФ. Проверить их надлежащим образом - это невыполнимая миссия, учитывая, что на территории Европы идет война.

- Объясните, пожалуйста, чем какой-нибудь отдыхающий на пляжах Барселоны угрожает вашей стране и ее национальной безопасности?

- Мы рассматриваем Российскую Федерацию как противника. Россия как противника рассматривает нас… И в этом контексте проводятся различные гибридные операции со стороны России в отношении Эстонии. Очевидно, что в этой связи возникла тема угрозы безопасности. И тот или иной человек, даже просто отдыхающий на пляже, - является гражданином страны-агрессора.

- Однако ваше правительство идет дальше. И хочет, чтобы российские студенты (находящиеся у вас в стране. - Ред.) - те, кто понимает вашу культуру, кто выучил эстонский язык, покинули Эстонию. Почему эти люди, сделавшие свой выбор в пользу ЕС и против Путина, должны уехать из Эстонии?