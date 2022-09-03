Кохтла-Ярве ждет простых и понятных технологий, которые существенно бы улучшили жизненную среду горожан

Суть инновационного конкурса проста: город выделяет средства, к которым фирма, выигравшая конкурс, добавляет собственное финансирование. Таким образом, жители получают очередное „умное“ решение, а компания - возможность пропилотировать свое инновационное решение с существенно меньшими затратами, чем если бы они действовали самостоятельно.

„Наш пилотный проект состоит из трех частей. Сперва мы подключились к 139 точкам замера электроэнергии в сети города. Наша система, автоматически просчитывая наилучший пакет электропотребления, оптимизировала выплаты оператору сети (Elering) и помогла городу сэкономить уже 2 815 евро за этот год. Параллельно с компанией Calidity мы улучшили систему вентиляции в детском саду „Мишутка“. Тем самым мы смогли уменьшить расходы на электричество порядка 20% и улучшить качество воздуха в помещениях. Финальный этап нашего проекта заключается в подключении систем автоматики одного из спортивных сооружений города к нашей виртуальной электростанции. После подключения мы сможем регулировать потребление электроэнергии и даже возвращать деньги обратно городу. Речь идет о сумме в 10 000-15 000 евро, а такие здания, как ледовый холл позволяют экономить до 30 000 евро“, - прокомментировал менеджер по стратегическому партнерству в Fusebox Александр Cепп.

Конкретно в Кохтла-Ярве конкурс инноваций принес три пилотных проекта - одно из решений уже реализовано - это солнечные панели на стене детского сада „Мишутка“. Близится к завершению пилотирование виртуальной электростанции Fusebox, которая в силу своей специфики скрыта от глаз жителей, но уже сегодня позволяет городу экономить. Третий проект - умные пешеходные переходы, который появятся уже в будущем году.

Инновационный фонд „Умного города“ был создан Технополем в сотрудничестве с Таллинном и Кохтла-Ярве в 2020 году. Это замечательная возможность для начинающих и продолжающих предприятий протестировать самые смелые инновационные идеи в городской среде при поддержке самоуправления и грамотном наставничестве Технополя.

По словам координатора инновационного конкурса в Кохтла-Ярве со стороны Технополя Ольги Курдовской, конкурс обязательно должен поддерживать программу развития Кохтла-Ярве, а решения-победители быть именно такими, чтобы сотрудничество между городом Кохтла-Ярве и технологическими компаниями сделало возможным использование инновационных решений в городской среде.

„Миссия Технополя в этом проекте - поддержать стремление самоуправления сделать городскую среду более современной, устойчивой, дружелюбной и открытой для жителей, познакомить город Кохтла-Ярве с инновационными решениями, продуктами и услугами умного города, а также повысить осведомленность городских служащих Кохтла-Ярве о новых инновационных решениях для городской среды, которые, безусловно, сейчас имеются, только стоит их отыскать и поддержать их создателей внедрять свои инновации именно в городскую среду“, - отмечает Ольга Курдовская.

По результатам серии мероприятий, прошедших в Кохтла-Ярве и призванных найти интересные решения на благо жителей „Обсудим вместе“, выяснилось, что молодежь ратует за внедрение простых и понятных технологий, которые однако существенно бы улучшили жизненную среду горожан. Эти же принципы подхода к выбору победителя конкурса поддерживает и городская управа Кохтла-Ярве.

Вы можете подать заявку, если: ваше предприятие работает не менее 6 месяцев;

у вас как минимум 1 сотрудник, работающий с полной нагрузкой;

вы разрабатываете и предлагаете решения в области умного города;

внедрение продукта / услуги в городе Кохтла-Ярве поддерживает цели, указанные в плане развития города Кохтла-Ярве (экологически чистый, устойчивый, инновационный).

„В первую очередь ждем идей, которые высказывают сами горожане. Это, к примеру, может быть локальное освещение на детских или спортивных площадках, которое бы работало в зависимости от того, есть на площадке кто-то или нет. Совсем здорово, если бы это освещение работало на солнечных батареях или похожем решении для производства „зеленой“ энергии. Особенно в подобных инновационных решениях нуждаются наши небольшие части города - Ору, Кукрузе, Сомпа.

Именно здесь не столь большая проходимость людей, и хотелось бы использовать освещение игровых и спортивных площадок энергоэффективно. Случается, что из-за непогоды или позднего времени суток в этих местах никого подолгу нет, однако освещение этих участков включается одновременно с уличным, что бывает нецелесообразно, особенно сейчас, в период удорожания электричества“, - поделился своими размышлениями мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль.

По мнению мэра Кохтла-Ярве хотелось бы добавить красок, обратить внимание на возможности для здорового образа жизни и безопасности, а главное - эти инновационные решения должны быть видны жителям города, ведь они предназначаются конкретно для горожан.

„Мы хотели бы видеть больше умных решений, которые будут заметны жителям города, к примеру, подобные “умным пешеходным переходам“, которые, надеюсь, появятся в будущем году и которые будут на виду, на службе общей безопасности. Как вариант - хотелось бы решений, связанных с парковкой легкого транспорта, в том числе, закрывающихся без ключа уличных боксов для велосипедов и самокатов“, - отметил Тоомас Наэль.

Подать заявку на участие в конкурсе инноваций можно по ссылке.