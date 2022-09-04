ЧП и криминал
04.09.2022, 17:23

ВИДЕО | У ограбивших пункт обмена валюты не было никаких шансов избежать наказания

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Камеры зафиксировали бегство с места преступления

  • Грузины, ограбившие в октябре пункт обмена валюты в центре „Мустакиви“, чувствовали себя так, словно их невозможно поймать в чужой стране

  • В Ласнамяэ преступников еще никогда не отслеживали по записям с камер настолько далеко

  • Одного грабителя поймали в аэропорту Нидерландов, где он пытался выехать за пределы Шенгенской зоны

„Нет смысла приезжать в Эстонию, чтобы совершить ограбление, потому что полиция все равно найдет виновника“, - уверен начальник отдела по делам о преступлениях против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

Прошлым летом в поисках счастья в Эстонию приехали граждане Грузии Гарик Астоян (29 лет) и Михаил Камишенцеви (26 лет). Мужчины нашли работу в сфере металлургического производства, где всем были недовольны. То их не устраивало предлагаемое работодателем жилье, то зарплата.

К октябрю они придумали, как им казалось, более справедливый способ заработка.

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