04.09.2022, 17:23
ВИДЕО | У ограбивших пункт обмена валюты не было никаких шансов избежать наказания(4)
Камеры зафиксировали бегство с места преступления
Грузины, ограбившие в октябре пункт обмена валюты в центре „Мустакиви“, чувствовали себя так, словно их невозможно поймать в чужой стране
В Ласнамяэ преступников еще никогда не отслеживали по записям с камер настолько далеко
Одного грабителя поймали в аэропорту Нидерландов, где он пытался выехать за пределы Шенгенской зоны
„Нет смысла приезжать в Эстонию, чтобы совершить ограбление, потому что полиция все равно найдет виновника“, - уверен начальник отдела по делам о преступлениях против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес.