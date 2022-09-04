ВИДЕО | У ограбивших пункт обмена валюты не было никаких шансов избежать наказания

Прошлым летом в поисках счастья в Эстонию приехали граждане Грузии Гарик Астоян (29 лет) и Михаил Камишенцеви (26 лет). Мужчины нашли работу в сфере металлургического производства, где всем были недовольны. То их не устраивало предлагаемое работодателем жилье, то зарплата.