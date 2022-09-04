ФОТО | Уникальный кадр: радуга на самом деле круглая

Многие могут подумать, что радуга, как следует из названия, имеет форму дуги. На самом деле радуга представляет собой круг — чем выше находится наблюдатель, тем большая часть круга ему видна. Именно поэтому можно, например, с помощью дрона или из иллюминатора самолета увидеть радужную игру света в полном формате.

Недавно в Вильяндимаа удалось снять именно такую радугу. На фотографиях видно, что радуга на земле такая же красочная, как и радуга в небе.

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