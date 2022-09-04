В понедельник почти 300 интернет-магазинов будут продавать товары с большими скидками
5 сентября пройдет э-понедельник, в котором на этот раз примут участие 275 интернет-магазинов. Популярная акция представителей электронных продаж впервые в этом году состоится целых три раза, - пишет Ärileht.
„Большинство продавцов предложат покупателям скидку не менее 20% на все товары в ближайший понедельник, но могут быть и скидки в 30-40%, и даже больше“, — сказал исполнительный директор Союза интернет-торговли Тыну Вяэт.
Э-понедельник — это день электронных покупок, организованный Эстонским союзом интернет-торговли, когда различные интернет-магазины в течение 24 часов предлагают покупателям скидки.
Кампания э-понедельника продлится до полуночи 5 сентября.
По словам Тыну Вяэта, в прошлом году объем интернет-покупок в Эстонии вырос более чем на миллиард евро, или на 50%, что в сумме составляет 2,5 миллиарда евро. „Доля электронной торговли составляет уже более 20% от общего объема розничной торговли. В этом году объем интернет-продаж, вероятно, уже превысит 25% от общего оборота розничной торговли.
Третий в этом году э-понедельник состоится 14 ноября.
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