Elron: о чем родители должны обязательно рассказать детям?

В 2022 году на железной дороге уже произошло несколько несчастных случаев. На сегодняшний день зарегистрировано 58 потенциальных несчастных случаев, четверть из которых связаны с участием детей. По словам Натали Аосаар, менеджера по безопасности Elron, в этом году опасных ситуаций было значительно больше, чем в прошлом году: за первые 7 месяцев этого года произошло столько же опасных ситуаций, сколько за весь 2021 год.

„Несчастные случаи на железной дороге и вблизи железной дороги обычно обусловлены невнимательностью. И водители автотранспорта, и пешеходы должны следить за окружающим движением. Если при пересечении проезжей части принято смотреть налево-направо, то на железнодорожных переходах это правило дорожного движения, как бы забывается“, - отметила менеджер по безопасности. По ее словам, записи бортовых камер поездов показывают, что в случае пробок участники движения, в т. ч. пешеходы, переключают свое внимание на смарт-устройство, слушают музыку через наушники или разговаривают по телефону. Они также носят капюшон на голове и не смотрят налево-направо, т. е. их внимание направлено направлено не на то, что происходит вокруг.

Аосаар добавила, что поезда всегда дают свистки как при выезде со станции, так и при подъезде к железнодорожному переезду, а также перед основными поворотами, где видимость может быть ограничена, чтобы дополнительно сигнализировать о своем приближении. „Именно поэтому при пересечении железной дороги особенно важно быть внимательным, снять с головы наушники или капюшон, ограничивающий видимость, и оторвать взгляд от телефона, чтобы следить за движением вокруг себя“, - напомнила Аосаар о безопасном движении.