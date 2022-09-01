Министр Рейнсалу говорит о 700 тысячах россиян в Европе. Это правда?

Авторы заявления отметили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в их страны въехало около 700 тыс. россиян, большинство из которых - туристы, использующие приграничные с РФ государства как ворота для поездок в страны ЕС на отдых. Мы решили проверить, действительно ли 700 тысяч россиян приехали и остались в Европе?

На вопросы RusDelfi ответила глава бюро по охране границы границы ДПП Эве Калмус:

Считается количество пересечений границы или речь идет о 700 тысячах отдельных людей?

Имеется в виду переход границы. Часто человек может пересекать границу несколько раз в год, особенно если у него, например, гражданство одной страны и вид на жительство другой.

Это люди, которые уехали из России и остались в Европе или уехали, а потом вернулись?

По нашим данным в Эстонию въезжает примерно столько же российских граждан, сколько и выезжает.

Есть ли информация о том, сколько россиян пересекли именно эстонскую границу с начала войны?

С начала войны (24.02) российские граждане въезжали в Эстонию более 282 000 раз. Это больше, чем в предыдущие два года. Но следует учитывать, что в то время действовали COVID-ограничения и путешествовало меньше людей. В Эстонию ежедневно въезжает в два-три раза меньше российских граждан, чем в 2019 и 2018 году. В настоящее время речь идет о порядка 2500 российских граждан в день, почти половина из которых имеет эстонский вид на жительство. Среди путешественников преобладают путешественники с визами, выданными другими странами Шенгенской зоны, поскольку Эстония в основном прекратила выдачу виз гражданам России еще в марте.