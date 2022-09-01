01.09.2022, 15:30
Молодой человек, которого несколько дней искали спасатели и полиция, найден мертвым(13)
ФОТО: PPA
21-летний Ранно, который пропал вечером 27-го августа на сааремааском пляже Йыйсте, к сожалению, найдет мертвым.
Сегодня с утра поиски Ранно продолжились как на суше, так и на море. К операции были привлечены добровольцы, кинологи с собаками и дрон. В 14 часов волонтеры заметили в воде вблизи порта Трийги подозрительный объект.
При проверке выяснилось, что это - безжизненное тело пропавшего Ранно. Труп отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Для выяснения причин смерти мужчины возбуждено уголовное дело.