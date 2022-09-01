ЧП и криминал
01.09.2022, 15:30

Молодой человек, которого несколько дней искали спасатели и полиция, найден мертвым

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Ranno kadus nädalavahetusel Põhja-Saaremaal
Ranno kadus nädalavahetusel Põhja-Saaremaal
ФОТО: PPA

21-летний Ранно, который пропал вечером 27-го августа на сааремааском пляже Йыйсте, к сожалению, найдет мертвым.

Сегодня с утра поиски Ранно продолжились как на суше, так и на море. К операции были привлечены добровольцы, кинологи с собаками и дрон. В 14 часов волонтеры заметили в воде вблизи порта Трийги подозрительный объект.

При проверке выяснилось, что это - безжизненное тело пропавшего Ранно. Труп отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Для выяснения причин смерти мужчины возбуждено уголовное дело.

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