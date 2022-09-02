Эстонская фирма предлагает новый мотивационный пакет для работников – 28-дневный рабочий отпуск за границей(1)
С июня нынешнего года работники ERGO имеют возможность на 28 календарных дней в году взять так называемый воркейшн, то есть рабочий отпуск, и работать, находясь где-то еще в Европе, совмещая рабочие обязанности с отпускными планами.
В прошлом году компания ERGO начала тестовый период рабочих отпусков, в рамках которого ряд сотрудников, высказавших соответствующее желание, получили возможность работать за рубежом.
„Чтобы разработать систему рабочих отпусков, нам нужно было в первую очередь определить возможные риски и посмотреть, насколько наши системы, связанные с информационными технологиями и организацией труда, эффективны за пределами Эстонии, – объяснила потребность в тестовом периоде директор по персоналу ERGO Эвелин Роасто. – От сотрудников мы получили положительные отзывы относительно удаленной работы из-за рубежа, а к концу тестового периода стало понятно, что концепция рабочая, и мы готовы официально внедрять ее“.
В рабочем отпуске для работника действительны те же правила, что и обычно. При выборе рабочего времени следует придерживаться согласованных часов, а на протяжении рабочего дня работник должен быть доступен. Рабочее место должно быть безопасным для здоровья и эргономичным. У работника должна быть возможность работать так, чтобы это не представляло опасности для данных и безопасности компании.
„С учетом того, что на сегодняшний день большинство наших сотрудников уже года два-три преимущественно работают из дома, и концепция гибридной работы прижилась в ERGO, люди уже привыкли к удаленной работе и им понятны необходимые системы. Возможность работать, находясь в другой стране, предлагает определенное разнообразие и свежие впечатления, но также шанс лучше совмещать с работой семейные планы“, – добавила Роасто.
Руководитель маркетинговых проектов ERGO Анника Охеда Рамос стала одним из первых сотрудников компании, воспользовавшихся возможностью взять воркейшн – свои рабочие задачи она тем временем выполняла в солнечной Испании. „Если обычно смотришь на горящие предложения и пакетные туры выходного дня, то во время работы в Испании пляжный отдых в конце каждого дня был всего на расстоянии минут двадцати, – сказала Рамос. – По местному времени рабочий день заканчивался в три часа, а вечера мы преимущественно проводили, купаясь и загорая на пляже“.
Каждый работник сам отвечает за то, чтобы среда была достаточно комфортной и безопасной для выполнения работы, в том числе за то, чтобы интернет-соединение было достаточно быстрым, чтобы можно было принимать участие в совещаниях. По причинам разницы во времени и безопасности рабочий отпуск рекомендуется проводить в Европе. „Самое важное – не терять контакта с работниками, а это намного проще, если все работают в одном часовом поясе. В то же время у нас есть и работники, которые постоянно живут за пределами Эстонии, и даже из Австралии людям удается успешно наладить рабочую, школьную и частную жизнь, – добавила Роасто. – Несмотря на все имеющиеся возможности для работы вне офиса, работники говорят, что обратно на рабочее место их завлекают другие коллеги и мотивирующая среда, поэтому мы стараемся не терять это чувство сплоченности“.
Как правило, допустимая продолжительность рабочего отпуска составляет 28 календарных дней в году, если это возможно на конкретной должности и непосредственных руководитель сотрудника не против. Работа по типу „воркейшн“ разрешена во всех странах Европы (за исключением России, Украины и Беларуси). Дополнительные расходы, возникающие в связи с работой за рубежом, несет работник.