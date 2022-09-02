Эстонская фирма предлагает новый мотивационный пакет для работников – 28-дневный рабочий отпуск за границей

Каждый работник сам отвечает за то, чтобы среда была достаточно комфортной и безопасной для выполнения работы, в том числе за то, чтобы интернет-соединение было достаточно быстрым, чтобы можно было принимать участие в совещаниях. По причинам разницы во времени и безопасности рабочий отпуск рекомендуется проводить в Европе. „Самое важное – не терять контакта с работниками, а это намного проще, если все работают в одном часовом поясе. В то же время у нас есть и работники, которые постоянно живут за пределами Эстонии, и даже из Австралии людям удается успешно наладить рабочую, школьную и частную жизнь, – добавила Роасто. – Несмотря на все имеющиеся возможности для работы вне офиса, работники говорят, что обратно на рабочее место их завлекают другие коллеги и мотивирующая среда, поэтому мы стараемся не терять это чувство сплоченности“.