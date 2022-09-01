ФОТО И ВИДЕО | Русский язык со сцены не звучал ни разу. Как прошел праздник 1-го сентября в украинской Школе Свободы?

Министр образования и науки Тынис Лукас поприветствовал школьную семью на прошедшем сегодня утром мероприятии в честь открытия школы. Он подчеркнул, что „мудрость и образование - это источник личной свободы человека. Свободу не дают и не дарят, ее нужно завоевывать и защищать каждый день“. Министр добавил, что главное желание начинающегося учебного года — чтобы Украина победила в войне, ведь тогда ситуация как в Украине, так и в Эстонии повернется к лучшему. „Эстонское государство поддерживает Школу Свободы, учеников из Украины и их семьи. Мы делаем все возможное, чтобы ребята из Украины получили в Эстонии хорошее образование и нашли друзей на всю жизнь“, — сказал министр Лукас.

Первая леди Украины Елена Зеленская, обратившаяся к школьной семье по видеосвязи, сказала, что понимает неуверенность учеников в будущем, но также отметила, что в школе созданы все условия для качественной и интересной учебы. „Эстонское государство дает вам возможность учиться. У вас будут уроки как на эстонском, так и на украинском языках, что означает, что ваш родной язык и эстонский язык будут развиваться вместе. Это Школа Свободы. Она даст вам свободу знаний, языка и общения — свободу, которая откроет для вас весь мир“, — добавила Зеленская.

После речи первой леди многие в толпе родителей прослезились.

Школа Свободы действует в качестве учебного места Таллиннской Тынисмяэской государственной гимназии. Директор Таллиннской Тынисмяэской государственной гимназии Ало Сави сказал, что начало учебной деятельности Школы Свободы означает не только ответственность, но и возможности, причем не только для учеников, но и для учителей.