ФОТО И ВИДЕО | Русский язык со сцены не звучал ни разу. Как прошел праздник 1-го сентября в украинской Школе Свободы?(46)
560 подростков из Украины — учеников основной школы и гимназистов — начинают учебу в Школе Свободы. Обучение в школе, находящейся в центре Таллинна, будет проходить на эстонском и украинском языках, вдобавок к обязательным предметам можно будет изучать украинский язык и культуру.
Министр образования и науки Тынис Лукас поприветствовал школьную семью на прошедшем сегодня утром мероприятии в честь открытия школы. Он подчеркнул, что „мудрость и образование - это источник личной свободы человека. Свободу не дают и не дарят, ее нужно завоевывать и защищать каждый день“. Министр добавил, что главное желание начинающегося учебного года — чтобы Украина победила в войне, ведь тогда ситуация как в Украине, так и в Эстонии повернется к лучшему. „Эстонское государство поддерживает Школу Свободы, учеников из Украины и их семьи. Мы делаем все возможное, чтобы ребята из Украины получили в Эстонии хорошее образование и нашли друзей на всю жизнь“, — сказал министр Лукас.
Первая леди Украины Елена Зеленская, обратившаяся к школьной семье по видеосвязи, сказала, что понимает неуверенность учеников в будущем, но также отметила, что в школе созданы все условия для качественной и интересной учебы. „Эстонское государство дает вам возможность учиться. У вас будут уроки как на эстонском, так и на украинском языках, что означает, что ваш родной язык и эстонский язык будут развиваться вместе. Это Школа Свободы. Она даст вам свободу знаний, языка и общения — свободу, которая откроет для вас весь мир“, — добавила Зеленская.
После речи первой леди многие в толпе родителей прослезились.
Школа Свободы действует в качестве учебного места Таллиннской Тынисмяэской государственной гимназии. Директор Таллиннской Тынисмяэской государственной гимназии Ало Сави сказал, что начало учебной деятельности Школы Свободы означает не только ответственность, но и возможности, причем не только для учеников, но и для учителей.
В Школе Свободы начинает учебу 560 подростков, из них 320 будет учиться в третьей ступени основной школы, а 240 — в гимназических классах. В каждом классе будет от 20 до 22 учеников, в основной школе у каждого класса будет два руководителя — один из Украины, а другой из Эстонии.
На мероприятии почти не было привычной толкотни и радости от встречи со старыми друзьями в конце лета, ведь дети пошли в эту школу впервые, многие из них в первый раз увидят сегодня своих одноклассников. На лицах были видны волнение и любопытство.
Ведущие праздника объявляли выступающих на эстонском и украинском. Русский язык со сцены не звучал ни разу.
Украинскую речь и слоган „Слава Украине!“ встречали бурными аплодисментами.
В течение часа происходили различные музыкальные номера. Пели как украинские артисты, ученики школы, так и известные эстонские. Уку Сувисте даже исполнил песню группы „Океан Ельзы“ на украинском языке.
После торжественного начала ученики вместе с учителями направились в школу, где у них состоялся классный час, первое знакомство с классом и школой.