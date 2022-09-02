Катастрофа? Директора школ: из-за нехватки учителей школам угрожает массовое закрытие

Нехватка учителей ощущается уже очень много лет, отметил Урмо Уйболехт, возглавляющий организацию, объединяющую более 300 директоров основных школ и гимназий. „Наши ученики достигают высоких результатов по тестам PISA благодаря учителям пенсионного возраста. Эти учителя, несмотря на на снижение покупательной способности, до сих пор остаются в школах из чувства долга. Но коронавирус вымотал их, и уже минувшей зимой на фоне роста цен реальная зарплата учителей упала до критического уровня. Неудивительно, что в этом году недостаток учителей резко увеличился“, - сказал Уйболехт.

Нехватка квалифицированных учителей, по его словам, ощущается по всей Эстонии, и это касается всех предметов. „Уже давно не соответствует действительности ошибочное представление о том, что учителей математики, например, не хватает только в некоторых сельских школах. По сути, сегодня ни одна школа в Эстонии не в состоянии выполнять закон и допускать к обучению детей только профессионалов, имеющих необходимую степень магистра, потому что все больше этих педагогов уходит с работы. По всей Эстонии школы вынуждены принимать на работу людей с недостаточной квалификацией“, - сказал глава объединения.