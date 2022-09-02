Новости Эстонии
02.09.2022, 08:19

Катастрофа? Директора школ: из-за нехватки учителей школам угрожает массовое закрытие

 (33)
94% учителей готовы бастовать, если зарплата не повысится. На фото забастовка 2012 года
94% учителей готовы бастовать, если зарплата не повысится. На фото забастовка 2012 года
ФОТО: RAIVO TASSO | Ekspress Meedia

Объединение руководителей школ Эстонии в своем обращении, направленном правительству, обращает внимание на то, что нехватка квалифицированных учителей приобрела в Эстонии катастрофические масштабы, и если зарплата учителей не будет значительно повышена, придется закрывать школы или принимать на работу людей без соответствующей квалификации, пишет Delfi.

Нехватка учителей ощущается уже очень много лет, отметил Урмо Уйболехт, возглавляющий организацию, объединяющую более 300 директоров основных школ и гимназий. „Наши ученики достигают высоких результатов по тестам PISA благодаря учителям пенсионного возраста. Эти учителя, несмотря на на снижение покупательной способности, до сих пор остаются в школах из чувства долга. Но коронавирус вымотал их, и уже минувшей зимой на фоне роста цен реальная зарплата учителей упала до критического уровня. Неудивительно, что в этом году недостаток учителей резко увеличился“, - сказал Уйболехт.

Нехватка квалифицированных учителей, по его словам, ощущается по всей Эстонии, и это касается всех предметов. „Уже давно не соответствует действительности ошибочное представление о том, что учителей математики, например, не хватает только в некоторых сельских школах. По сути, сегодня ни одна школа в Эстонии не в состоянии выполнять закон и допускать к обучению детей только профессионалов, имеющих необходимую степень магистра, потому что все больше этих педагогов уходит с работы. По всей Эстонии школы вынуждены принимать на работу людей с недостаточной квалификацией“, - сказал глава объединения.

Оставить комментарий Читать комментарии (33)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии