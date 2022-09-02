Катастрофа? Директора школ: из-за нехватки учителей школам угрожает массовое закрытие(33)
Объединение руководителей школ Эстонии в своем обращении, направленном правительству, обращает внимание на то, что нехватка квалифицированных учителей приобрела в Эстонии катастрофические масштабы, и если зарплата учителей не будет значительно повышена, придется закрывать школы или принимать на работу людей без соответствующей квалификации, пишет Delfi.
Нехватка учителей ощущается уже очень много лет, отметил Урмо Уйболехт, возглавляющий организацию, объединяющую более 300 директоров основных школ и гимназий. „Наши ученики достигают высоких результатов по тестам PISA благодаря учителям пенсионного возраста. Эти учителя, несмотря на на снижение покупательной способности, до сих пор остаются в школах из чувства долга. Но коронавирус вымотал их, и уже минувшей зимой на фоне роста цен реальная зарплата учителей упала до критического уровня. Неудивительно, что в этом году недостаток учителей резко увеличился“, - сказал Уйболехт.