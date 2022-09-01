„Так они реально хотят выйти из Советского Союза?“ Профессор из Таллинна вспоминает, каким был Михаил Горбачев

Мой отец, Вячеслав Белый, лично познакомился с Горбачевым где то в январе 1992 года, меньше чем через месяц после отставки Михаила Сергеевича с поста президента СССР. Уйдя из политики, Горбачев открыл благотворительный фонд, Фонд Горбачева, который среди прочего поддерживал научные связи России с Европой. Отец работал в научной сфере и имел контакты с нобелевским лауреатом по химии Ильей Пригожиным, который тогда был директором Сольвейских Институтов в Брюсселе. В конце 1991 года, Пригожин приехал в Москву и вместе с моим отцом обратились в Фонд Горбачева для установления сотрудничества. Михаил Сергеевич с удовольствием согласился на встречу с учеными. Он даже очень хотел познакомиться с бельгийским нобелевским лауреатом российского происхождения.

Встреча прошла в теплой атмосфере. На фотографии видно, как отец рассказывает что-то интересное, а Горбачев слушает расслабленно, смеется. Контакт был установлен, а позднее Сольвейские Институты открыли целую программу по научному сотрудничеству с российскими учеными по междисциплинарной теме сложных систем. Помню, Пригожин иронизировал, что российские ученые лучше многих понимают его концепцию „порядок из хаоса“, учитывая социально-политический контекст того времени. Горбачев как бы олицетворял этот период хаоса, связанного с распадом СССР. Он и не сразу почувствовал настроения в обществе. Например, после решения ввести танки в Вильнюс, где российским войскам был дан отпор и пролилась кровь граждан, Горбачев собрал силовиков. По рассказам, во время разговора с ними, он долго размышлял и в конце задал вопрос „так они реально хотят выйти из Советского Союза?“. Нужно также отдать должное, что Горбачев сумел признать наличие положительного ответа на свой же вопрос. Хотя его фигура остается во многом противоречивой, он открыл эпоху, положившую конец коммунистическому тоталитаризму.