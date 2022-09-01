ВИДЕО | Рейнсалу: достигнута договоренность, что Эстония может ограничивать въезд граждан России

Кая Каллас пожелала всем хорошего начала учебного года, в том числе и идущим в школу в Эстонии украинским детям, и признала проблему нехватки учителей. Для решения этой проблемы планируется увеличить число мест обучения на учителя на 500 в течение ближайших лет.

Вопрос повышения учительской зарплаты правительство будет обсуждать в сентябре в ходе составления бюджетной стратегии на период 2023-2026.

Общеевропеский визовый запрет для граждан России введен не был, но он необходим, подчеркивает Каллас. Она напомнила о террористических преступлениях, которые совершили имеющие визы граждане РФ, например, отравление Скрипалей в Великобритании.

Премьер-министр также считает морально неверным то, что граждане РФ могут путешествовать по Европе. „Если страна совершает такие преступления, как Россия в Украине, то у ее граждан не должно быть права путешествовать“, - подчеркнула она.

Каллас не согласна с утверждением, что путешествия могут помочь россиянам раскрыть глаза на происходящее, ведь нападения на соседей со стороны России были совершены после того, как в 2007 году было заключено соглашение об упрощенной выдаче виз - в 2008 на Грузию, в 2014 на Украину.

Урмас Рейнсалу добавил: несмотря на то, что ЕС не согласился вводить общеевропейский визовый запрет, была достигнута договоренность о том, что Эстония и другие страны могут ограничивать въезд граждан России.

„Готовность к более радикальным решениям разная, но кто-то ведь должен делать первый шаг. Конечно же, мы не собираемся забывать про эту тему и говорить, что ограничимся текущим решением. Будем к нему призывать и в свете восьмого пакета санкций“, - прокомментировал Рейнсалу возможность введения общеевропейского визового запрета в будущем. Он подчеркнул, что сначала к отмене упрощенного порядка выдаче виз в ЕС тоже относились скептически, а теперь ЕС принял такое решение.

Мадис Каллас заверил, что смягчающие меры в сфере энергетики находятся в разработке и вскоре будут внедрены.