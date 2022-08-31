Почтовое предприятие Omniva закрывает более 70 отделений по всей стране

На вопрос, почему нужно закрывать в Виртсу, Кийза и еще в десятках других мест по всей Эстонии почтовые отделения, руководитель Omniva Март Мяги ответил, что в Эстонии явно изменились привычки и поведение людей в том, что касается почтовой связи. „Отправка писем друг другу сократилась за 10 лет в пять раз, а число посылок увеличилось в десять раз. Отправка посылок сегодня через посылочные автоматы стала настолько простой, что нужда в почтовых отделениях значительно уменьшилась“.