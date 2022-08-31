Почтовое предприятие Omniva закрывает более 70 отделений по всей стране(18)
К первому ноября у предприятия Omniva из 256 почтовых контор и почтовых пунктов останется только 182. Таким образом сэкономят почти миллион евро. По словам председателя правления Omniva Марта Мяги, в замен будет расширена сеть посылочных автоматов, а также появится возможность пригласить почтальона домой, пишет ERR.
На вопрос, почему нужно закрывать в Виртсу, Кийза и еще в десятках других мест по всей Эстонии почтовые отделения, руководитель Omniva Март Мяги ответил, что в Эстонии явно изменились привычки и поведение людей в том, что касается почтовой связи. „Отправка писем друг другу сократилась за 10 лет в пять раз, а число посылок увеличилось в десять раз. Отправка посылок сегодня через посылочные автоматы стала настолько простой, что нужда в почтовых отделениях значительно уменьшилась“.
Мяги признал, что на место каждого закрытого почтового отделения или пункта посылочный автомат установлен не будет. „Но в Omniva имеется свыше 300 посылочных автоматов. В конце года добавится еще сотня. Поэтому, по существу, все места, где местное самоуправление или община выразили желание иметь автомат, по большому счету будут покрыты“, - сказал руководитель Omniva.
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