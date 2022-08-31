Эстония со странами Балтии и Польшей рассматривает вопрос об ограничении въезда граждан России по визам ЕС

„Приоритетом Эстонии на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС было обсуждение возможностей, с помощью которых мы могли бы единогласно и быстро продвинуться вперед в вопросе предотвращения финансирования российской военной машины и восьмого пакета санкций, включая прекращение выдачи туристических виз гражданам России“, – сказал Рейнсалу после встречи.

„На встрече я призвал увеличить оборонную помощь Украине во имя безопасности Европы, и в то же время ограничить возможность гражданам России приезжать и равнодушно пользоваться свободами демократической Европы в то время пока в Украине гибнут невинные люди. Это наш моральный долг“, - отметил глава МИД ЭР.

„Пока мы не достигли консенсуса на уровне ЕС, как ограничить въезд граждан России в Евросоюз, Эстония и другие страны, имеющие общую границу с Россией и Беларусью, рассматривают возможность установления визового запрета на государственном уровне или ограничения пересечения границы гражданами России с визами ЕС“, – сказал Рейнсалу. Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Польши сделали совместное заявление на неформальной встрече о значительном увеличении числа граждан России, въехавших в Европейский Союз и Шенгенскую зону, и вытекающей из этого угрозе безопасности.

Рейнсалу подчеркнул, что Эстония останется открытой для граждан России, прибывающих в Эстонию по гуманитарным соображениям, а также для представителей оппозиции и диссидентов.

Кроме войны России в Украине, на неформальной встрече министров иностранных дел также обсуждались отношения между ЕС и Африкой. „Считаю очень важным противостоять ложной информации, которую Россия распространяет в Африке. Мы полагаемся на факты, и мы должны работать в ЕС вместе, чтобы это доходило до людей“, – сказал Рейнсалу.