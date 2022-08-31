Operail: наше предприятие не ходатайствовало о продолжении импорта нефтепродуктов из России

По утверждению председателя правления Operail Рауля Тоомсалу, компания не ходатайствовала о том, чтобы ей было сделано исключение, и не намерена это делать. „Operail покупкой и продажей жидкого топлива не занимается. Ни одного российского клиента у Operail нет“, - говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что Operail обратится в министерство с запросом, чтобы выяснить, на основании какого документа утверждается, что компания Operail якобы просила сделать для себя исключение, чтобы продолжить импорт нефтепродуктов из России.

Напомним, что сегодня топливная компания Alexela также заявила, что опубликованный Министерством иностранных дел список предприятий, связанных с импортом российской нефти, вводит в заблуждение. Концерн, как публично заявил его исполнительный директор, не покупает и не продает российское топливо, и поэтому включен в список ошибочно.