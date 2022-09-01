Технополь: идет прием заявок в русскоязычную программу роста стартап-инкубатора, лучшая команда уже в ноябре отправится в Португалию!

Прошлый опыт, даже несмотря на пандемию и связанные с этим ограничения, показал, что с помощью программы инкубации можно покорить вершины. Так, к примеру, выпускники нарвского стартап-инкубатора Cav Solution, занимающиеся верификаторами для торговых автоматов, вышли на рынок США и привлекли свои первые серьезные инвестиции - 330 000 евро. Хороший старт получил и стартап EDY, разработавший приложение для оптимизации услуг автопомощи. Сейчас в русскоязычной программе инкубации несколько интересных команд, которые намереваются в будущем громко заявить о себе.

Историй успеха у Технополя немало, а благодаря тому, что программа уже два года работает на русском языке, возможности получить отличный старт в мир инновационного предпринимательства расширились в особенности для команд из Ида-Вирумаа.

„Сама программа длится полгода (по результатам работы можно продлить договор еще на полгода). При одобрении вашей заявки у вас появится возможность заполучить себе в наставники лучших русскоязычных менторов, среди которых - инвесторы, предприниматели и основатели успешных стартапов“, - рассказала руководитель русскоязычной программы инкубации Технополя Ольга Курдовская.

Обучение стартует уже в конце сентября, поэтому у вас еще есть возможность „запрыгнуть в последний поезд“ и отправиться в увлекательное путешествие в мир возможностей, развивая свой стартап и готовясь к привлечению своих первых инвестиций.

В этот раз участников ждет нечто особенное - в ноябре самая работоспособная команда из Ида-Вирумаа сможет поехать в Португалию, на проходящую в Лиссабоне крупнейшую технологическую конференцию в мире - Web Summit .

Заявку в программу инкубации можно подать на страничке инкубатора до 21 сентября.

Нарвский офис стартап-инкубатора Технополя находится в помещении OBJEKT по адресу Линда 2, Нарва (2 этаж). Если вы желаете посетить инкубатор, то необходимо предварительно договориться о времени.