В преддверии нового учебного года в столице обновили разметку свыше 700 пешеходных переходов
Таллинн каждое лето обновляет дорожную разметку в окрестностях учебных заведений, чтобы дорога в школу и детский сад была безопасной, а водители – более внимательными к маленьким участникам дорожного движения. Этим летом была обновлена разметка 324 пешеходных переходов в окрестностях школ и 413 – вблизи детских садов. 1 сентября сотрудники полиции и муниципальной полиции будут помогать ребятам безопасно добраться до школы.
„Безопасность пешеходов, а особенно – детей, является нашим приоритетом. Это особенно важно в начале учебного года, когда многие дети, проводившие летние каникулы вдали от города, еще не успели привыкнуть к оживленному дорожному движению, - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. – Помимо работ по обновлению разметки более 700 пешеходных переходов вблизи учебных заведений, которые проводились в сотрудничестве с Таллиннским департаментом транспорта, в этом году мы уделили особое внимание и повышению безопасности на отрезке Пярнуского шоссе между улицами Винеэри и Лийвалайа в связи с открытием Школы музыки и балета MUBA. Мы хотим, чтобы родители могли со спокойным сердцем провожать детей в школу“.
В центре города, на Пярнуском шоссе, в окрестностях перекрестка улиц Винеэри и Лийвалайа расположено шесть учебных заведений, поэтому данному участку уделили особое внимание – были приняты различные меры для успокоения движения. Среди прочего, в нескольких местах были установлены столбики, препятствующие парковке в неположенном месте и остановке автомобилей на тротуарах. На некоторых перекрестках был скорректирован радиус поворота, что поможет снизить скорость движения автомобилей. На улицах Татари и Луха появились новые пешеходные переходы. Перед домом по адресу Пярнуское шоссе, 66, был установлен пандус в продолжение траектории движения людей, следующих со стороны пешеходного перехода. Кроме того, в нескольких местах была уменьшена высота бордюров, осуществлена санитарная обрезка ограничивающих обзор кустарников, обновлена разметка и добавлены дорожные знаки. Изменения коснулись и пешеходных переходов, расположенных возле трамвайной остановки „Винеэри“ - циклы работы светофоров были изменены таким образом, чтобы можно было переходить дорогу, не останавливаясь на островке безопасности.
„Более масштабные изменения предполагают полную реконструкцию Пярнуского шоссе, и мы намерены приступить к ее проектированию уже в следующем году. Скорее всего, проект будет подразумевать и перенос трамвайных остановок, что поможет сделать дорогу более безопасной прежде всего для маленьких пешеходов“, - уточнил Свет.
Как отметил вице-мэр, MUBA – не единственное учебное заведение, движение возле которого стало более безопасным.
„1 сентября в Нымме откроется школа Святого Иоанна, в связи с этим мы реконструировали дорогу к учебному заведению. Также был реконструирован отрезок дороги, который ведет к Артеской гимназии, и завершилось проектирование ремонта дорог вблизи ряда других учебных заведений. Эти изменения стали возможны отчасти благодаря тому, что в городском бюджете впервые были отдельно выделены средства на то, чтобы сделать дорогу в школу более безопасной“, - добавил Свет.
Вице-мэр призывает родителей рассмотреть возможность того, чтобы дети добирались до школы пешком или на велосипеде.
„Возле Ваналиннаской образовательной коллегии появилась новая удобная велосипедная парковка – я призываю и другие учебные заведения обращаться к нам по поводу строительства парковки для велосипедов“, - сказал Свет.
Вице-мэр также обратил внимание на начало реконструкции улицы Вана-Каламая, что на некоторое время затруднит доступ к Гимназии Густава Адольфа. Начиная со следующей недели на пару месяцев будет закрыт проезд на улицу Нунне со стороны Тоомпуйестеэ – там начнется строительство пешеходного перехода, по которому горожане смогут пересекать улицу, не спускаясь в тоннель возле Балтийского вокзала.
„Я призываю всех участников дорожного движения помнить о том, что десятки тысяч детей возвращаются в школы и детские сады. Желаю активного и радостного учебного года и безопасной дороги“, - сказал Владимир Свет.