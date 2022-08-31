В преддверии нового учебного года в столице обновили разметку свыше 700 пешеходных переходов

„Безопасность пешеходов, а особенно – детей, является нашим приоритетом. Это особенно важно в начале учебного года, когда многие дети, проводившие летние каникулы вдали от города, еще не успели привыкнуть к оживленному дорожному движению, - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. – Помимо работ по обновлению разметки более 700 пешеходных переходов вблизи учебных заведений, которые проводились в сотрудничестве с Таллиннским департаментом транспорта, в этом году мы уделили особое внимание и повышению безопасности на отрезке Пярнуского шоссе между улицами Винеэри и Лийвалайа в связи с открытием Школы музыки и балета MUBA. Мы хотим, чтобы родители могли со спокойным сердцем провожать детей в школу“.

В центре города, на Пярнуском шоссе, в окрестностях перекрестка улиц Винеэри и Лийвалайа расположено шесть учебных заведений, поэтому данному участку уделили особое внимание – были приняты различные меры для успокоения движения. Среди прочего, в нескольких местах были установлены столбики, препятствующие парковке в неположенном месте и остановке автомобилей на тротуарах. На некоторых перекрестках был скорректирован радиус поворота, что поможет снизить скорость движения автомобилей. На улицах Татари и Луха появились новые пешеходные переходы. Перед домом по адресу Пярнуское шоссе, 66, был установлен пандус в продолжение траектории движения людей, следующих со стороны пешеходного перехода. Кроме того, в нескольких местах была уменьшена высота бордюров, осуществлена санитарная обрезка ограничивающих обзор кустарников, обновлена разметка и добавлены дорожные знаки. Изменения коснулись и пешеходных переходов, расположенных возле трамвайной остановки „Винеэри“ - циклы работы светофоров были изменены таким образом, чтобы можно было переходить дорогу, не останавливаясь на островке безопасности.