Новости Эстонии
31.08.2022, 14:55

Председателем совета Северо-Эстонской региональной больницы назначен Таави Рыйвас

 (6)
TAAVI RÕIVAS
TAAVI RÕIVAS
ФОТО: Tiina Kõrtsini | Õhtuleht

Новым председателем совета Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) избран бывший премьер-министр Таави Рыйвас.

Рыйвас входит в совет больницы начиная с июля 2021 года. Он также является председателем совета AuveTech. Рыйвас занимал пост премьер-министра в период 2014-2016 и пост министра социальных дел в период 2012-2014.

В совет Северо-Эстонской региональной больницы также входят Хейди Аласепп, Региня Вяллик, Михаил Кылварт и Владимир Шокман.

Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии