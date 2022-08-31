31.08.2022, 14:55
Председателем совета Северо-Эстонской региональной больницы назначен Таави Рыйвас(6)
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Новым председателем совета Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) избран бывший премьер-министр Таави Рыйвас.
Рыйвас входит в совет больницы начиная с июля 2021 года. Он также является председателем совета AuveTech. Рыйвас занимал пост премьер-министра в период 2014-2016 и пост министра социальных дел в период 2012-2014.
В совет Северо-Эстонской региональной больницы также входят Хейди Аласепп, Региня Вяллик, Михаил Кылварт и Владимир Шокман.