Рекорд! В Эстонии теперь больше э-резидентов, чем в Тарту жителей

„Сообщество э-резидентов Эстонии действует по всему миру, объединяя представителей 176 стран, каждый из которых является послом Эстонии. В настоящее время э-эстонцев немного больше, чем жителей в городе Тарту, т. е. э-резиденты составляют второй по численности город Эстонии. Этот разбросанный по разным странам эстонский клуб, представляющий своеобразную диаспору, несет в себе схожие с международным университетским городом ценности“, — сказал директор программы э-резидентства Лаури Хаав. „Подобно тому, как те, кто родился в Тарту или учился здесь в университете, всегда в какой-то степени остаются в душе тартусцами, так и э-резиденты всегда несут с собой частичку Эстонии“.

За восемь лет деятельности э-резидентство принесло стране более 100 миллионов евро налоговых поступлений и стало одним из движущих сил репутации Эстонии как инновационной страны в мире. По словам Хаава, открытая экономическая среда Эстонии, низкий уровень бюрократии и электронные услуги воспринимаются эстонцами как должное, но они продолжают быть уникальными в мире.

В соответствии со стратегией роста, утвержденной весной этого года, э-резидентство направлено на то, чтобы больше людей, присоединившихся к программе, основали в итоге свой бизнес.

„Наша главная цель — не увеличение числа э-резидентов, а создание функционирующих, платящих налоги предприятий, предлагающих рабочие места“, — добавил Хаав. „Сейчас мы сосредоточены на продвижении возможностей э-резидентства в Германии, Испании и Великобритании, и, конечно же, все больше и больше украинцев тоже находят нас. Вместе с надзорными органами мы также уделяем пристальное внимание предыстории и мотивам э-резидентов — приветствуются только честные люди, занимающиеся прозрачным бизнесом“.