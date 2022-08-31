Рекорд! В Эстонии теперь больше э-резидентов, чем в Тарту жителей
На сегодняшний день э-резидентство Эстонии получили 94 892 человека, что больше, чем население Тарту, второго по величине города Эстонии.
„Сообщество э-резидентов Эстонии действует по всему миру, объединяя представителей 176 стран, каждый из которых является послом Эстонии. В настоящее время э-эстонцев немного больше, чем жителей в городе Тарту, т. е. э-резиденты составляют второй по численности город Эстонии. Этот разбросанный по разным странам эстонский клуб, представляющий своеобразную диаспору, несет в себе схожие с международным университетским городом ценности“, — сказал директор программы э-резидентства Лаури Хаав. „Подобно тому, как те, кто родился в Тарту или учился здесь в университете, всегда в какой-то степени остаются в душе тартусцами, так и э-резиденты всегда несут с собой частичку Эстонии“.
За восемь лет деятельности э-резидентство принесло стране более 100 миллионов евро налоговых поступлений и стало одним из движущих сил репутации Эстонии как инновационной страны в мире. По словам Хаава, открытая экономическая среда Эстонии, низкий уровень бюрократии и электронные услуги воспринимаются эстонцами как должное, но они продолжают быть уникальными в мире.
В соответствии со стратегией роста, утвержденной весной этого года, э-резидентство направлено на то, чтобы больше людей, присоединившихся к программе, основали в итоге свой бизнес.
„Наша главная цель — не увеличение числа э-резидентов, а создание функционирующих, платящих налоги предприятий, предлагающих рабочие места“, — добавил Хаав. „Сейчас мы сосредоточены на продвижении возможностей э-резидентства в Германии, Испании и Великобритании, и, конечно же, все больше и больше украинцев тоже находят нас. Вместе с надзорными органами мы также уделяем пристальное внимание предыстории и мотивам э-резидентов — приветствуются только честные люди, занимающиеся прозрачным бизнесом“.
В настоящее время почти треть э-резидентов регистрируют бизнес в Эстонии. В общей сложности э-резиденты учредили более 22 000 компаний с общим оборотом более 10 миллиардов евро. Пятая часть всех новых компаний и 28% стартапов в год создаются с участием э-резидентов. Компании э-резидентов создали в Эстонии более 3600 рабочих мест.
Общее прямое экономическое воздействие программы э-резидентства на эстонское государство (налоговые поступления и государственные пошлины) на сегодняшний день составляет более 114 миллионов евро. В результате успешной реализации стратегии роста э-резидентства общий прямой вклад программы в казну Эстонии к концу 2025 года увеличится еще на четверть миллиарда евро. Кроме того, программа принесет государству косвенные доходы благодаря репутационной выгоде Эстонии, а также росту числа эстонских компаний, обслуживающих э-резидентов, и инвестициям. В 2021 году прямой экономический доход от программы э-резидентства для государства составил 35,2 млн евро.
Э-резидентство способствует укреплению репутации Эстонии как инновационной цифровой страны в мире. За всю историю существования программы она обеспечила освещение Эстонии в международных СМИ на сумму 385 млн евро.