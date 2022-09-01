ГРАФИК | ВВП Эстонии во втором квартале вырос лишь на 0,6% из-за влияния роста цен

По словам ведущего специалиста Департамента статистки Роберта Мюйрсеппа, хотя ВВП в текущих ценах вырос на 17,8%, под влиянием постоянного быстрого роста цен экономика в реальной стоимости осталась почти на уровне второго квартала прошлого года. „Из-за влияния ценовых факторов, значительного роста не показали ни поступление налогов, ни добавленная стоимость“, — заметил Мюурсепп.

Двигателем эстонской экономики по-прежнему является сфера информации и связи, которая оказала явное наибольшее положительное влияние на рост экономики. За ней последовала профессиональная, научная и техническая деятельность. Второй квартал подряд положительное влияние оказывает сфера услуг по проживанию и питанию, которая до сих пор восстанавливается после вызванного коронавирусом кризиса. Ввиду роста цен влияние на рост экономики большинства сфер было отрицательным. Наибольшее отрицательное влияние оказали обрабатывающая промышленность, операции с недвижимым имуществом, сельскохозяйственный сектор и торговля.

Во втором квартале замедлился рост частного потребления, которое выросло на 4,8%. Если потребление эстонцев за границей все еще не достигло докоронавирусного уровня, то на родине затраты, связанные с проведением времени вне дома, превысили докризисные. Быстрый рост расходов у населения можно было отметить в затратах на ткани и одежду, рестораны и отели, а также на досуг и культуру. Некоторый спад можно отметить в затратах на образование и здравоохранение.

Спад инвестиций (-23,3%) по сравнению с предыдущими кварталами был несколько более медленным. Причиной спада прежде всего послужили инвестиции предприятий в компьютерное программное обеспечение и базы данных (-86,5%). Несмотря на сложные времена в промышленности, увеличились инвестиции предприятий в здания и сооружения (12,9%), а также в транспортные средства (7,5%). Инвестиции правительственного сектора во втором квартале сократились на 11,0%.