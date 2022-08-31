Эстонский топливный союз: в баки эстонских автомобилей топливо из кровавой российской нефти, скорее всего, не попадает. Но мы хотим быть уверены в этом(14)
Вполне понятно, что нападение России на соседнее государство у всех эстонцев вызывает — и должно вызывать — сильные эмоции. И поэтому единственно правильным решением можно считать прекращение любых деловых связей с Россией. Топливный сектор Эстонии сделал морально правильный шаг еще в начале войны, и ни в одном доступном источнике невозможно найти подтверждения высказанному на днях подозрению, что российское топливо попадает на наши автозаправки. Мнение Эстонского топливного союза публикует Delfi Ärileht.
Общеизвестно, что в Эстонии на бензозаправочных станциях продаются в основном три вида топлива — моторный бензин 92-й, 95-й и дизельное топливо. Менее известен тот факт, что эстонский топливный рынок снабжают в основном два больших нефтеперерабатывающих завода — Neste в Порвоо (Финляндия) и Мажейкяйский PKN Orlen (Литва). Оба предприятия еще в начале войны сообщили о том, что отказываются от поставок российской нефти. Действительно, если проанализировать данные веб-сайтов, отслеживающие передвижения нефтетанкеров, то российские суда больше не заходят в порты, обслуживающие эти нефтеперерабатывающие заводы.