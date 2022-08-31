Эстонский топливный союз: в баки эстонских автомобилей топливо из кровавой российской нефти, скорее всего, не попадает. Но мы хотим быть уверены в этом

Общеизвестно, что в Эстонии на бензозаправочных станциях продаются в основном три вида топлива — моторный бензин 92-й, 95-й и дизельное топливо. Менее известен тот факт, что эстонский топливный рынок снабжают в основном два больших нефтеперерабатывающих завода — Neste в Порвоо (Финляндия) и Мажейкяйский PKN Orlen (Литва). Оба предприятия еще в начале войны сообщили о том, что отказываются от поставок российской нефти. Действительно, если проанализировать данные веб-сайтов, отслеживающие передвижения нефтетанкеров, то российские суда больше не заходят в порты, обслуживающие эти нефтеперерабатывающие заводы.