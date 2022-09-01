„Нас с детства готовят к марш-броску“. Сколько весит рюкзак школьника в Эстонии?

Рюкзак второклассника — почти 4 кг

В арсенале второклассника в этом году — семь учебников. Все за один раз носить не придется, но и без этого школьник будет ощущать за спиной килограммы нужных для учебы вещей.

Проводим эксперимент и взвешиваем портфель второклассника. На весах — почти четыре килограмма. Почему же так много? Вес придает уже сам рюкзак с ортопедический спинкой: он потянул почти на полкило. К слову, рюкзак можно выбрать обычный, он будет легче в несколько раз.

Также ученик младших классов должен носить каждый день папку с тетрадями, достаточно большой пенал с различными канцелярскими принадлежностями. Дождевик и ланчбокс — по желанию. Часто дети прихватывают из дому любимую игрушку. Безусловно, значительно облегчает жизнь наличие специальных шкафчиков, где можно постоянно хранить альбом для рисования, набор красок, физкультурную форму. Но такая возможность есть не во всех школах.

Почти 7 кг. В целом терпимо?

Также мы взвесили рюкзак семиклассника. В этом году Георгию из Таллинна выдали четырнадцать учебников. Каждый день, по словам его мамы Анны, носить придется примерно половину, в расписании в день шесть-семь уроков. Также в рюкзаке — рабочие тетради. Правда, пенал в старших классах уже не требуется: школьник подготовил на учебный год только три ручки, два карандаша, точилку и ластик. „Для малышей действительно нужно много всего, а вот для моего повзрослевшего сына — скромный канцелярский набор“, — улыбается Анна.

Весь рюкзак семиклассника отказался весом почти в семь килограммов. „Все же даже для парня такой рюкзак тяжеловат. Но в целом терпимо“, — резюмирует мама школьника.

Повесить два портфеля, чтобы распределить нагрузку

Андрей Кожин, тренер в фитнес-клубе „Спарта“, уверяет, что для взрослого человека вес в четыре и даже семь килограммов для тренировок маловат.