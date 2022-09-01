„Нас с детства готовят к марш-броску“. Сколько весит рюкзак школьника в Эстонии?(3)
Порой школьные рюкзаки кажутся больше своего хозяина, словно ребенок собирается в поход, а не на учебу. RusDelfi взвесил портфели учеников второго и седьмого классов и обратился к фитнес-тренеру за разъяснением, могут ли после такого „груза знаний“ дети стать тяжелоатлетами?
Рюкзак второклассника — почти 4 кг
В арсенале второклассника в этом году — семь учебников. Все за один раз носить не придется, но и без этого школьник будет ощущать за спиной килограммы нужных для учебы вещей.
Проводим эксперимент и взвешиваем портфель второклассника. На весах — почти четыре килограмма. Почему же так много? Вес придает уже сам рюкзак с ортопедический спинкой: он потянул почти на полкило. К слову, рюкзак можно выбрать обычный, он будет легче в несколько раз.
Также ученик младших классов должен носить каждый день папку с тетрадями, достаточно большой пенал с различными канцелярскими принадлежностями. Дождевик и ланчбокс — по желанию. Часто дети прихватывают из дому любимую игрушку. Безусловно, значительно облегчает жизнь наличие специальных шкафчиков, где можно постоянно хранить альбом для рисования, набор красок, физкультурную форму. Но такая возможность есть не во всех школах.
Почти 7 кг. В целом терпимо?
Также мы взвесили рюкзак семиклассника. В этом году Георгию из Таллинна выдали четырнадцать учебников. Каждый день, по словам его мамы Анны, носить придется примерно половину, в расписании в день шесть-семь уроков. Также в рюкзаке — рабочие тетради. Правда, пенал в старших классах уже не требуется: школьник подготовил на учебный год только три ручки, два карандаша, точилку и ластик. „Для малышей действительно нужно много всего, а вот для моего повзрослевшего сына — скромный канцелярский набор“, — улыбается Анна.
Весь рюкзак семиклассника отказался весом почти в семь килограммов. „Все же даже для парня такой рюкзак тяжеловат. Но в целом терпимо“, — резюмирует мама школьника.
Повесить два портфеля, чтобы распределить нагрузку
Андрей Кожин, тренер в фитнес-клубе „Спарта“, уверяет, что для взрослого человека вес в четыре и даже семь килограммов для тренировок маловат.
„А вот для ребенка вес портфеля не должен превышать 15% от массы тела ребенка. Более 20% уже может сказаться впоследствии, привести к деформации позвоночника из-за дисбаланса нагрузки. Так как портфель висит у нас сзади, ребенку приходится всегда держать корпус немного в наклоне вперед, чтобы балансировать. Можно, конечно, два портфеля повесить, один спереди, а другой сзади, чтобы равномерно распределить нагрузку, — рассказывает Андрей. — Также появляется сутулость, я думаю, вы редко встретите ребенка с тяжелым портфелем, имеющего здоровую осанку, с приподнятой грудью и расправленными плечами. Он попросту завалится тогда назад, потому что портфель перевесит. И, конечно, происходит постоянное перенапряжение мышц, что может впоследствии привести к болями и дискомфорту в спине“.
Но все же фитнес-тренер отмечает, что, с другой стороны, нас с детства готовят к марш-броскам с полной боевой выкладкой. „Времена нынче смутные. Может и пригодиться“.
Советы от родителей школьников, как помочь рюкзаку „сбросить лишний вес“:
Облегчить вес портфеля можно за счет пенала, ведь именно этот предмет способен серьезно добавить веса школьному ранцу. Лучше всего выбирать максимально легкий по весу пенал и контролировать, чтобы в нем было только самое необходимое.
Можно просто договориться с соседом по парте о том, чтобы носить учебники пополам – портфель „похудеет“ почти вдвое.
Выбирать как можно более легкие ланч-боксы, зонтики и дождевики. То же относится и к сменной обуви.