Центристы хотят увеличить внеочередное повышение пенсии до 50 евро

„Мы столкнулись с рекордным ростом цен – в течение последних трех месяцев инфляция превысила 20%. Пожилые люди — одна из самых уязвимых групп общества, и мы не должны оставлять их на произвол судьбы. Государство должно помочь людям в трудный период. Больше всего живущих в относительной бедности среди людей старше 65 лет, чьим единственным доходом является пенсия. Сегодня пожилые нуждаются в помощи государства, чтобы просто свести концы с концами. Запланированное раннее повышение пенсии не соответствует повышению цен на электроэнергию и продукты питания, при нынешних темпах инфляции прожить на пенсию просто невозможно. Количество людей, живущих в относительной бедности, растет, качество жизни падает“, - сказал председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд.

По словам Карилайда, центристы – единственная партия, которая годами отстаивала необходимость повышения пенсий. „Начиная с 2004 года было проведено семь внеочередных повышений пенсии, в шести случаях из семи инициатором повышения были центристы. В 2016 году средняя пенсия по старости составляла 396 евро. За период, когда Центристская партия входила в состав разных правительств, средняя пенсия выросла на 200 евро“, - добавил Карилайд.

Средняя пенсия по старости в этом году составляет 595 евро. В следующем году за счет внеочередного повышения и освобождения от подоходного налога средняя пенсия составит порядка 704 евро. Согласно обещанию председателя Центристской партии Юри Ратаса, в течение четырех лет средняя пенсия по старости будет повышена до 1000 евро.