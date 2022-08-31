Украинские беженцы: завтра 1 сентября, а ребенка не берут в школу!

„Из департамента ответа по поводу мест в школе нет. В школах, в которые мы обратились, говорят, что мест у них нет. Классы переполнены. Что делать?“, — огорчена украинка Ольга. Таких запросов сейчас — достаточно много.

„Мы подали заявление на школу еще в июне, почему-то ответа тоже нет. Начинаю нервничать“,— делится волнениями еще одна украинка Татьяна.

RusDelfi обратился за комментарием в Таллиннский департамент образования. Там отметили, что на сегодняшний день примерно 1500 детей из Украины определены в школы. Все, кто подал заявление в Таллиннский департамент образования и проживают в Таллинне, зачислены в учебные заведения. Соответствующая информация передана в школы, но, возможно, они еще не успели связаться с родителями, или контактные данные неверно указаны, отмечают в департаменте. Это наиболее распространенная проблема, из-за которой связаться с родителями невозможно.

Причина того, что еще не все дети получили место, связана с тем, что некоторые родители до сих пор не подали заявление о желании получить место в школе. Это является проблемой для Таллинна, так как задача местного самоуправления – назначить место в школе всем детям, которые по возрасту должны там учиться. Но если нет заявления, к сожалению, сделать это невозможно.

Также в департаменте отмечают, что часть родителей планируют, что их дети продолжат обучение в своих школах в Украине при помощи дистанционного обучения. Однако в Эстонии дистанционное обучение не разрешено - в соответствии с действующим законодательством все дети соответствующего возраста должны ходить в школу. Заявления также не поступили от родителей, которые проживают в местах для размещения беженцев и еще не вошли в курс дела. Таллиннский департамент образования для того, чтобы соответствующая информация достигла всех адресатов, активно сотрудничает с Департаментом социального страхования и Министерством образования и науки.

Чтобы получить место в школе нужно представить заявление, самый простой способ – подать в электронном виде на странице https://ukraina.haridus.ee, ребенок обязательно должен быть зарегистрирован в качестве жителя Таллинна.