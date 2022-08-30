Убийство у бара в Ласнамяэ: окружной суд не смягчил приговор осужденным
Во вторник, 30 августа, Таллиннский окружной суд оставил в силе решение суда первой инстанции по уголовному делу об убийстве молодого мужчины на улице Ляэнемере в столичном районе Ласнамяэ, передает rus.err.
„По оценке окружного суда, оснований для отмены решения уездного суда нет“, - сообщили в пресс-службе Таллиннского окружного суда.
Согласно собранным в ходе досудебного производства доказательствам, 22 августа 2021 года рано утром у бара на Ляэнемере теэ произошел конфликт между обвиняемым Романом Глуховченко и 31-летней женщиной. В ходе него обвиняемый ударил женщину, но благодаря вмешательству посетителей бара ситуация разрешилась.
Спустя какое-то время перед баром произошел конфликт между 26-летним мужем женщины Никитой и тремя обвиняемыми, который быстро перерос в драку. В ходе конфликта пострадавший ударил обвиняемых, после чего они начали его избивать. В ходе драки Роман несколько раз ударил жертву ножом.
Затем жена раненого мужчины села за руль автомобиля и поехала на мужчин, но врезалась в стену бара. Согласно обвинению, Роман ударил ножом и 39-летнего водителя такси, также участвовавшего в конфликте. К счастью, водитель такси сильно не пострадал.
В итоге обвиняемые покинули место происшествия, а свидетели инцидента позвонили в Центр тревоги. Скорая помощь доставила 26-летнего Никиту с тяжелыми ранениями в больницу, через час он скончался от полученных ран. Максима полицейские задержали 25 августа, Илью — 31 августа, а Романа удалось задержать лишь 24 октября под Ригой, после чего он был доставлен в Эстонию.
В итоге Роман Глуховченко был приговорен к 15 годам лишения свободы, к которым добавилось наказание, которое он не отбыл ранее. Таким образом совокупный срок составит 17 лет и 3 месяцев.
Помимо Глуховченко, на скамье подсудимых находились Илья Гайдаленко и Максим Васильев. Гайдаленко обвиняли в пособничестве Глуховченко, однако, по оценке суда, не было достаточно доказательств того, что Гайдаленко понимал, что происходит и какие могут быть последствия. Удалось установить лишь то, что он бил жертву.
За избиение Гайдаленко был приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Участие Васильева в инциденте было незначительным, и расследование его причастности закончилось довольно рано. Васильев был приговорен к одному году лишения свободы условно. Половину этого срока он уже понес во время заключения под стражей.
По сообщению прокуратуры, в трагическом инциденте сыграл свою роль и алкоголь: участники конфликта распивали алкогольные напитки в баре до раннего утра.
Осужденные являются постоянными жителями Эстонии и ранее неоднократно наказывались в уголовном порядке.
Напомним, что апелляции на решение суда первой инстанции подали как прокурор, так и защитники двух обвиняемых.
Окружной прокурор требовал признать Илью Гайдаленко виновным в убийстве и назначить ему наказание в виде 6 лет и 3 месяцев лишения свободы.
В свою очередь адвокат Гайдаленко настаивал на полном оправдании своего подзащитного.
Адвокат Романа Глуховченко просил в полном объеме отменить решение суда первой инстанции в отношение своего подзащитного, переквалифицировать статью обвинения и назначить ему более мягкий приговор.
Решение окружного суда можно обжаловать в Государственном суде в течение 30 дней.