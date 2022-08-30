Убийство у бара в Ласнамяэ: окружной суд не смягчил приговор осужденным

„По оценке окружного суда, оснований для отмены решения уездного суда нет“, - сообщили в пресс-службе Таллиннского окружного суда.

Согласно собранным в ходе досудебного производства доказательствам, 22 августа 2021 года рано утром у бара на Ляэнемере теэ произошел конфликт между обвиняемым Романом Глуховченко и 31-летней женщиной. В ходе него обвиняемый ударил женщину, но благодаря вмешательству посетителей бара ситуация разрешилась.

Спустя какое-то время перед баром произошел конфликт между 26-летним мужем женщины Никитой и тремя обвиняемыми, который быстро перерос в драку. В ходе конфликта пострадавший ударил обвиняемых, после чего они начали его избивать. В ходе драки Роман несколько раз ударил жертву ножом.

Затем жена раненого мужчины села за руль автомобиля и поехала на мужчин, но врезалась в стену бара. Согласно обвинению, Роман ударил ножом и 39-летнего водителя такси, также участвовавшего в конфликте. К счастью, водитель такси сильно не пострадал.

В итоге обвиняемые покинули место происшествия, а свидетели инцидента позвонили в Центр тревоги. Скорая помощь доставила 26-летнего Никиту с тяжелыми ранениями в больницу, через час он скончался от полученных ран. Максима полицейские задержали 25 августа, Илью — 31 августа, а Романа удалось задержать лишь 24 октября под Ригой, после чего он был доставлен в Эстонию.

В итоге Роман Глуховченко был приговорен к 15 годам лишения свободы, к которым добавилось наказание, которое он не отбыл ранее. Таким образом совокупный срок составит 17 лет и 3 месяцев.

Помимо Глуховченко, на скамье подсудимых находились Илья Гайдаленко и Максим Васильев. Гайдаленко обвиняли в пособничестве Глуховченко, однако, по оценке суда, не было достаточно доказательств того, что Гайдаленко понимал, что происходит и какие могут быть последствия. Удалось установить лишь то, что он бил жертву.

За избиение Гайдаленко был приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.