В Ласнамяэ на мосту Линдакиви открылась выставка детских рисунков

По словам директора Ласнамяэской школы по интересам Дианы Эханд, идея проекта была предложена самими детьми, которые хотели больше узнать о районе, а также передать свои пожелания руководству Ласнамяэ. „Мы благодарим районную управу за сотрудничество и надеемся, что предложенные детьми идеи принесут пользу всем жителям Ласнамяэ“, – сказала Диана Эханд.

В своих предложениях дети указывали, что в Ласнамяэ не хватает, например, кинотеатра, большого скейтпарка и стадиона с крышей. По их мнению, две библиотеки и один маленький молодежный театр для района — это мало. По желанию детей в Ласнамяэ мог бы вновь открыться зоопарк.

Проект закончился мероприятием в управе района Ласнамяэ, где воспитанники лагеря встретились со старейшиной района Ласнамяэ Юлианной Юрченко, которая выслушала все их идеи и предложения.

„Встретившись с ребятами, я получила конструктивные отзывы о том, что им нравится и чего не хватает в нашем районе. Я рада, что благодаря выставке на мосту Линдакиви в течение следующих двух недель с идеями ребят смогут познакомиться все жители района“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В летнем лагере Ласнамяэской школы по интересам дети познакомились ближе с районом Ласнамяэ. Интересную, познавательную и развлекательную программу лагеря дополнили приключенческие и подвижные игры, походы, мастер-классы и другие мероприятия.