В Пыхья-Таллинне откроется первая в столице общественная мастерская

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, гаражи во дворе бывшего Народного дома Копли перестроили в мастерскую. „Мы стараемся постепенно добавлять занятия в общинный центр. Сначала открыли городской сад, который хорошо принят. Теперь открываем ремонтную мастерскую, в которой можно заняться работой по дереву“ - сказала Пихлап и добавила, что мастерская оснащена базовыми столярными инструментами, а посетителям будет помогать мастер. „Мастерскую могут использовать и люди, до этого ни разу не прикасающиеся к инструментам“.

Управа Пыхья-Таллинна инициировала проект совместно с Таллиннским центром культуры „Сальме“. Проект называется „Коплиская ремонтная мастерская: испытательная лаборатория новых экономических моделей и общественной организации“, цель которого — поддержать устойчивый образ жизни.

Директор Таллиннского центра культуры „Сальме“ Стен Светляков сказал, что мастерская — это место, где развиваются новые идеи по использованию ресурсов. „Мастерская открыта в каждую среду с 12 до 21 часа, а также в рамках мероприятий и мастер-классов. Также можно договориться о посещении мастерской с коллективом предприятия или учениками школы и детского сада,“ — добавил Светляков.

На территории Народного дома Копли теперь работает общественный центр Kopli 93. Кроме ремонтной мастерской там действует общественный сад и пасека, проходят мероприятия, а помещения центра можно арендовать для культурной деятельности. Работа центра поддерживается в рамках проекта Centrinno Horizon 2020 совместно с TalTech, Коплиской профессиональной школой и Центром стратегического управления Таллинна

Строительные работы выполнило Aruna-Ehitus OÜ, услугу надзора собственника осуществляет предприятие Keskkonnaprojekt OÜ. Стоимость работ 137 638 евро. Создание мастерской поддерживает город Таллинн и Центр инвестиций в окружающую среду (Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)) в рамках программы многооборотной экономики.