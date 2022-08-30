В Таллинне начались работы по реконструкции улицы Вана-Каламая

5 сентября начнется первый этап работ на перекрестке Тоомпуйестеэ и Нунне, который продлится до конца октября. Во время строительных работ на улицу Нунне можно будет попасть с улицы Сууртюки, через улицы Лай и Суур-Клоостри. В период, когда улица Нунне будет перекрыта, перед зданием по адресу Лай, 29 будет обозначена зона, запрещающая парковку, но для транспортных средств, перевозящих учеников школы, будет предусмотрено место для остановки.

Для проезда по Тоомпуйестеэ предусмотрено по одной полосе в обоих направлениях. С парковки Балтийского вокзала можно проехать на Тоомпуйестеэ в направлении ул. Техника.

Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, в ходе реконструкции улицы Вана-Каламая будет создано качественное городское пространство, где будет комфортно и безопасно всем участникам движения – пешеходам, велосипедистам и водителям.

„Большие преобразования ждут и территорию автобусной стоянки возле Балтийского вокзала – это пространство станет продолжением улицы, оттуда можно будет попасть в Старый город, не спускаясь в тоннель“, - уточнил Свет.

Перекресток улиц Соо и Вана-Каламая будет закрыт для движения с 12 сентября на пять недель – он вновь откроется 17 октября. Во время закрытия перекрестка ул. Соо автобус № 3 будет направлен в объезд через улицу Каларанна.

Зона реконструкции по большей части проходит вдоль улицы Вана-Каламая, работы будут осуществляться на участке от улицы Нунне (со стороны Тоомпуйестеэ) до ул. Суур-Патарей. В рамках проекта будет построена площадь возле Балтийского вокзала и реконструирована площадка перед зданием основной школы Гимназии Густава Адольфа. В общей сложности реконструкция Вана-Каламая займет почти год, работы должны завершиться в июле 2023 года.