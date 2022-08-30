В Таллинне начались работы по реконструкции улицы Вана-Каламая
В районе Пыхья-Таллинн началась реконструкция улицы Вана-Каламая на отрезке от ул. Суур-Патарей до ул. Кёйе. С понедельника, 5 сентября, будет закрыт въезд на улицу Нунне.
5 сентября начнется первый этап работ на перекрестке Тоомпуйестеэ и Нунне, который продлится до конца октября. Во время строительных работ на улицу Нунне можно будет попасть с улицы Сууртюки, через улицы Лай и Суур-Клоостри. В период, когда улица Нунне будет перекрыта, перед зданием по адресу Лай, 29 будет обозначена зона, запрещающая парковку, но для транспортных средств, перевозящих учеников школы, будет предусмотрено место для остановки.
Для проезда по Тоомпуйестеэ предусмотрено по одной полосе в обоих направлениях. С парковки Балтийского вокзала можно проехать на Тоомпуйестеэ в направлении ул. Техника.
Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, в ходе реконструкции улицы Вана-Каламая будет создано качественное городское пространство, где будет комфортно и безопасно всем участникам движения – пешеходам, велосипедистам и водителям.
„Большие преобразования ждут и территорию автобусной стоянки возле Балтийского вокзала – это пространство станет продолжением улицы, оттуда можно будет попасть в Старый город, не спускаясь в тоннель“, - уточнил Свет.
Перекресток улиц Соо и Вана-Каламая будет закрыт для движения с 12 сентября на пять недель – он вновь откроется 17 октября. Во время закрытия перекрестка ул. Соо автобус № 3 будет направлен в объезд через улицу Каларанна.
Зона реконструкции по большей части проходит вдоль улицы Вана-Каламая, работы будут осуществляться на участке от улицы Нунне (со стороны Тоомпуйестеэ) до ул. Суур-Патарей. В рамках проекта будет построена площадь возле Балтийского вокзала и реконструирована площадка перед зданием основной школы Гимназии Густава Адольфа. В общей сложности реконструкция Вана-Каламая займет почти год, работы должны завершиться в июле 2023 года.
„В связи с проведением строительных работ на улице Вана-Каламая повседневная жизнь горожан будет в течение длительного времени нарушена, однако цель оправдывает средства – в результате реконструкции в городе появится безопасная современная улица. Важно, чтобы на протяжении всего строительства у жителей была необходимая информация о работах и организации дорожного движения“, - сказала старейшина района Пыхья-Таллинн Мануэла Пихлап.
После реконструкции улица соединит Каламая и Старый город, а пешеходы смогут переходить улицу, не спускаясь в тоннель. Улица приобретет новый облик за счет современной уличной мебели, озеленения и площадей. Пешеходам и велосипедистам будет предоставлено больше пространства, чем автомобилям.
Проект реконструкции уличного пространства Вана-Каламая основан на работе Kasvulava («Питомник“) архитекторов Сийри Валлнер, Индрека Пейла и Кристель Нийсуке из бюро Kavakava OÜ, которая стала победителем проведенного в 2017 году архитектурного конкурса. Работы будет осуществлять предприятие Tallinna Teede AS.