„Не хочу стать пушечным мясом Путина“. Эстония высылает в Россию студента-навальниста

– В России меня или арестуют по политическому делу – я же сотрудничал с Навальным, а значит, экстремизм, терроризм. Либо отправят в армию на войну с Украиной помимо моей воли. Но я не хочу воевать там, это противоречит моим идеям. Я не хочу стать пушечным мясом Путина, —говорит 19-тилетний Даниил Ярлыковский.

Он студент первого курса Тартусского университета. В Эстонии живет с 2021 года. Сначала отучился в местном колледже на маляра, а летом 2022 года поступил в университет на факультет журналистики. Сейчас учеба под вопросом: Даниила высылают из страны, потому что у него российский паспорт. На родине его ждут военкомат и полиция.

– Мой первый политический опыт случился в 14 лет, – рассказывает Даниил. – Тогда Алексей Навальный с президентской программой приехал в Псков, меня знакомые позвали. Политикой я еще не интересовался, но после встречи мне стало интересно. Я был поражен, что такой известный человек, кандидат в президенты, взял и приехал в маленький Псков, где обычно ничего особенного не происходит. Алексей произнес простую речь, но у меня очень отозвались его слова о проблемах маленьких городов, о коррупции. Я начал что-то читать в интернете о Навальном, узнал, что в Пскове есть его команда. Сходил туда, пообщался, и в 2018 году, в 15 лет, стал членом штаба.

Даниил рассказывал об акциях Навального псковичам, помогал на митингах, расклеивал листовки и разносил флаеры по почтовым ящикам.

– Я тогда много узнавал о политике и постоянно испытывал две эмоции – удивление и недовольство. Оказывается, столько ненормальных вещей происходит, это неправильно, надо что-то делать – вот так примерно чувствовал, – говорит Даниил.

„Угрожали не пустить в университет“

Помимо митингов штаба Навального, он участвовал и в мероприятиях псковского „Яблока“. Не пропускал ни одну акцию в память Бориса Немцова. На последней, в феврале 2021 года, стоял с плакатом: „Нет войне!“