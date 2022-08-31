„Не хочу стать пушечным мясом Путина“. Эстония высылает в Россию студента-навальниста(18)
19-летний Даниил Ярлыковский четыре года был активистом штаба Алексея Навального в Пскове, а закончив школу, уехал на учебу в Тарту – после того как Навального пытались убить и арестовали. 20 июля 2022 года Даниил подал документы на продление вида на жительство, а через неделю Эстония объявила, что перестает выдавать визы россиянам. У Даниила заканчиваются законные основания находиться в стране, а в России ему грозит уголовное дело за сотрудничество с „экстремисткой организацией“ и призыв в армию. Его историю рассказывает Север.Реалии.
– В России меня или арестуют по политическому делу – я же сотрудничал с Навальным, а значит, экстремизм, терроризм. Либо отправят в армию на войну с Украиной помимо моей воли. Но я не хочу воевать там, это противоречит моим идеям. Я не хочу стать пушечным мясом Путина, —говорит 19-тилетний Даниил Ярлыковский.
Он студент первого курса Тартусского университета. В Эстонии живет с 2021 года. Сначала отучился в местном колледже на маляра, а летом 2022 года поступил в университет на факультет журналистики. Сейчас учеба под вопросом: Даниила высылают из страны, потому что у него российский паспорт. На родине его ждут военкомат и полиция.
– Мой первый политический опыт случился в 14 лет, – рассказывает Даниил. – Тогда Алексей Навальный с президентской программой приехал в Псков, меня знакомые позвали. Политикой я еще не интересовался, но после встречи мне стало интересно. Я был поражен, что такой известный человек, кандидат в президенты, взял и приехал в маленький Псков, где обычно ничего особенного не происходит. Алексей произнес простую речь, но у меня очень отозвались его слова о проблемах маленьких городов, о коррупции. Я начал что-то читать в интернете о Навальном, узнал, что в Пскове есть его команда. Сходил туда, пообщался, и в 2018 году, в 15 лет, стал членом штаба.
Даниил рассказывал об акциях Навального псковичам, помогал на митингах, расклеивал листовки и разносил флаеры по почтовым ящикам.
– Я тогда много узнавал о политике и постоянно испытывал две эмоции – удивление и недовольство. Оказывается, столько ненормальных вещей происходит, это неправильно, надо что-то делать – вот так примерно чувствовал, – говорит Даниил.
„Угрожали не пустить в университет“
Помимо митингов штаба Навального, он участвовал и в мероприятиях псковского „Яблока“. Не пропускал ни одну акцию в память Бориса Немцова. На последней, в феврале 2021 года, стоял с плакатом: „Нет войне!“
– Человека убили за его деятельность прямо в центре Москвы, а власти на это просто забили. Это в 21 веке, в стране, которая называла себя европейской, но встала на „особый путь“. Я приходил выразить несогласие и почтить память Бориса. Войны тогда ещё не было, хотя в кругу друзей мы обсуждали поддержку Россией так называемых территорий „ЛДНР“ и строили теории о том, чем это закончится. Я всегда ставил на победу Украины при поддержке Европы, ставку не отменяю, – говорит Даниил. – Понимание того, что в российскую армию при Путине я идти не намерен, у меня было уже тогда и, похоже, тот плакат был определенным предчувствием.
В 15 лет он начал подрабатывать – монтировал ролики, был ассистентом на торговых мероприятиях. Часть заработанного отправлял Навальному. Сегодня пожертвования штабам и ФБК трактуются как „финансирование терроризма“ – за такой перевод в тысячу рублей возбудили дело против журналиста „Новой газеты“ и сооснователя сети „Диссернет“ Андрея Заякина.
– Мне важно было вносить хоть какой-то вклад в борьбу – ходить на митинги, донатить Навальному, распространять его расследования. Я покупал его значки, браслеты, свитшот, чехол на телефон, посылал деньги. У школьника их не очень много, но когда была возможность, всегда жертвовал, – говорит Даниил.
Свитшот с надписью „Прекрасная Россия Будущего“ он носил в школу. Завуч спросила его, что означает эта надпись. „Мою надежду на перемены и хорошее будущее в стране“, – отреагировал школьник. „А, хорошо!“, – кивнула тогда педагог.
Даниил говорит, что рассказывал правду в школе о происходящем в стране, делился „штабными“ значками и наклейками. Этого ему уже не простили. В 2018 году 15-летнего Ярлыковского вызвали к тому самому завучу, которая не возражала против „Прекрасной России Будущего“, в кабинете была еще и социальный педагог.
– Они говорили, что у меня будут проблемы, что Навальный хочет пустить школьников на пушечное мясо, что то, чем я занимаюсь, плохо и ненормально. У меня было ощущение полной абсурдности: из-за значка на рюкзаке мне угрожают, что мою мать уволят с работы, а мне не дадут поступить в университет, занесут в какие-то списки. И я только убедился, что так жить не могу и не хочу, и нужно это положение вещей менять, – вспоминает Даниил.
„Говорят замолчать – молчи“
Его маму регулярно вызывали в школу, последний раз – в январе 2021 года, когда там обнаружили, что 11-классник Ярлыковский подписан на группу Навального в „ВКонтакте“.
– У мамы на это была позиция обычного российского человека. Она мне сказала: „Я не против, верь во что хочешь, но делай так, чтобы у тебя не возникало проблем. Говорят замолчать – молчи“. Я ослушался. Стал чуть более осторожным, но терпеть и принимать происходящее как должное, я не смог, – признается Даниил.
Он впервые задумался об отъезде из страны после отравления Алексея Навального.
– Я вдруг осознал, что несмотря старания оппозиции, в том числе и мои, ситуация лучше не становится, а даже наоборот. Отравление Навального это особенно ярко показало. Было страшно: выживет – не выживет, дадут ли вылечиться. Я подозревал, что с его сторонниками может случится что-то похожее. Рассказывал про его отравление знакомым, объяснял, что происходит ненормальное. Они в ответ удивлялись, но осудить и возмутиться были не готовы. На многих позитивная пропаганда в стиле „Путин – самый лучший президент“ не работает, а негативная, что „Навальный на деньги Запада делает революцию“ очень даже приживается. Ну, и страх влиял. Люди боялись, что с ними может случиться что-то плохое, если они будут об этом говорить. Даже оппозиционеры не вышли тогда на улицы, потому что увидели в отравлении посыл: „С вами будет то же самое“, – уверен Даниил.
Окончательное решение он принял после митинга 23 января 2021 года: тогда более полутора тысяч псковичей вышли поддержать Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии и был арестован.
– Я никогда у нас в городе не видел столько экипированных омоновцев в шлемах и с щитами, – вспоминает Даниил. – Полиция выхватывала людей из толпы и волокла в автозаки. В Москве избивали людей. Я смотрел на это и испытывал отвращение, ужас и безнадежность от того, что ОМОН это делает, а другие еще и с радостью его поддерживают. После отравления Алексея, жестких разгонов митингов и угроз в школе я понял, что, если продолжу быть собой в этой стране, то повлиять ни на что радикально не смогу, зато со мной случится что-то плохое – посадят, например.
Даниил изучил все варианты учебы в Европе и остановился на Эстонии – там есть возможность бесплатного образования при условии, что студент знает язык. Тогда Ярлыковский выучил эстонский за четыре с половиной месяца без репетитора. Нашел на сайте правительства бесплатные уроки эстонского и дополнительно купил за 800 рублей приложение для изучения новых слов. Мотивации добавила классная руководитель, которая предупредила школьника, что к директору приходили из ФСБ и запросили данные на Ярлыковского.
– Родные реагировали скептически. Сначала никто не верил, что я выучу эстонский, потом – что меня пустят в условиях пандемии в Эстонию, дальше – зачем я учился в гимназии, если поступаю на маляра, еще меня пытались убедить, что русских в Эстонии бьют на улицах. Не подействовало. Я знал, что в стране, где убили Немцова и отравили Навального, мне оставаться нельзя, – объясняет Даниил.
Он сдал экзамен по эстонскому языку на 90 баллов (уровень В1) и поступил в местный колледж на маляра, чтобы подтянуть язык и освоить рабочую специальность. Сразу же стал подрабатывать, а параллельно ходил на лекции местных политиков – старался вливаться в жизнь новой страны. 24 февраля он красил очередную стену, когда узнал, что Владимир Путин начал войну в Украине.
– У меня был шок. Не ожидал, что российская власть опустится до такого. Мне было грустно и зло одновременно: „Путин, что ты делаешь?!“ А после я еще и четко понял, что большинство россиян довольны. Везде Z, массовая радость в соцсетях у знакомых – у них будто праздник случился, – говорит Даниил. – Но моя совесть чиста. Я делал все, что мог. Отчасти вина за войну на гражданах России есть: не было бы массовой поддержки Путина, войны бы не случилось. Одновременно я понимал, что должен что-то сделать. Элементарно пожертвовать деньги Украине. Я посылал на гуманитарные нужды и ВСУ, и дальше тоже планирую это делать.
„Несколько студентов свергнуть Путина не могут!“
В апреле на псковский адрес Даниила стали приходить повестки в военкомат. Потом оттуда же стали звонить его матери и в грубой форме требовали немедленно выдать сына. Объяснения, что тот учится в Эстонии, военных не убеждали. Ярлыковский тем временем закончил училище, как выпускник-отличник побывал на приеме у президента Эстонии и поступил в Тартусский университет на „Журналистику“. Профессию выбрал из-за войны.
– У меня к Путину есть претензии, но совершенно нет вопросов. Поехавший бункерный дед хочет уничтожить другую страну по своим безумным соображениям. Но люди, население России? Меня мучают вопросы: как, зачем и ради чего они это поддерживают? Списать все на пропаганду не выйдет: все же не Северная Корея, не нацистская Германия или СССР, где была реальная тотальная информационная изоляция. Я пошел за ответами: буду изучать влияние пропаганды, работу медиа, анализ СМИ, психологию рекламы, – рассказывает Даниил. – А потом стану применять знания и смогу внести вклад в борьбу с построенным на пропаганде режимом. Этим занимались, например, бежавшие из нацистской Германии немцы-диссиденты и евреи.
1 июля у Даниила умерла мама, которая жила в Пскове. Но военкомат не успокаивался, оставшихся сторонников Навального в России продолжали арестовывать. На похоронах Даниил не был: „Я не смог“.
20 июля он подал документы на получение нового учебного вида на жительство. А 27 июля Эстония объявила, что запрещает выдачу российским гражданам ВНЖ или виз для учебы. 10 августа Даниил получил письмо с официальным отказом. „У правительства Эстонии есть право вводить санкции, а мы, полицейские, должны их исполнять, поэтому извините, но вынуждены вам отказать“, – значилось в сообщении.
Речь идет о санкциях, принятые эстонским правительством против России из-за войны в Украине. „Сохранение санкций против России необходимо для неустанного давления на Россию. Если санкции помогут остановить российскую агрессию, это положительно скажется и на нашей безопасности“, – прокомментировал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
– Я не понимаю, зачем высылать из Эстонии 200 российских студентов, – разводит руками Даниил. – Власти бросили все силы на приезжих, но здесь живут тысячи русских с эстонским гражданством или серыми паспортами, которые поддерживают Путина и войну. Я встречал их на работе. Они здесь прожили много лет, но как правило, не интегрированы в общество, смотрят российское телевидение и надеются, что Путин пойдет вторгаться в Эстонию, когда закончит с Украиной. Таких среди местных больше, чем уехавших из России сюда. И ими никто не занимается. А сегодняшние эмигранты оппозиционно настроены, в отличие от тех, кто здесь прожил всю жизнь.
– Европейские политики говорят, что эти меры помогут остановить путинскую агрессию…
– Я не вижу, как. Заявлялось, что война – ответственность всех русских, но несколько студентов свергнуть Путина не могут! У меня складывается впечатление, что некоторые жители ЕС просто издеваются, когда говорят, что мы сейчас запретим въезд всем гражданам России, тех, кто уже тут, – отправим обратно, и они там сменят режим. Немцова убили за политику, Навального посадили после попытки убийства, его соратники в тюрьмах или бежали из страны, но, если сейчас всем билеты домой раздать, то за месяц они все порешают, наверное! – иронизирует Даниил. – У жителей ЕС достаточно наивное мнение о режиме, видимо, из-за ошибочного впечатления, что Россия – такая же часть Европы, как и их страны.
„Поменять пропутинских на нормальных русских“
Прежний годовой ВНЖ дает Ярлыковскому право еще некоторое время оставаться в стране, и студент решил бороться. Первым делом дал развернутое интервью на эстонском изданию „Postimees“. По правилам он оставил в публикации свой электронный адрес. После выхода интервью ему написали несколько граждан Эстонии со словами поддержки и советами.
„Было бы здорово, если бы мы могли поменять своих пропутински настроенных русских на нормальных русских по курсу 1 к 1. Количество населения бы не изменилось, но получили бы огромное количество толковых граждан. Только найдутся ли среди наших путинистов добровольцы, которые захотят в Россию?“ – пишет Jaano X. „Мы высылаем тех, кто за Эстонию. А те, кто всей душой против нее и ее ценностей и не учат язык, остаются здесь и радуются жизни. Что вообще происходит?“ – возмущается Tiilu L. „Я сейчас на пенсии, но десять лет проработал в отделе по вопросам гражданства и миграции, занимался рассмотрением заявок на убежище. Сейчас процедура поменялась, но не ужесточилась. Думаю, вам стоит подать заявку, ее, вероятно, одобрят, и вы сможете остаться в Эстонии. Не думаю, что вас оставят без защиты и вынудят поехать в Россию. С радостью помогу вам в изучении законов и подаче заявки“, – предложил еще один читатель.
На интервью откликнулась и эстонская адвокатская компания „HansaLaw“. Она предложила Даниилу бесплатно оформить все документы на убежище и помочь с подачей. Он согласился и планирует в сентябре просить защиты, но в успехе сомневается – не факт, что Эстония признает реальными те риски, которые он видит для себя в России.
Параллельно кампанию в защиту Даниила начала Консервативная народная Партии Эстонии. Лидер молодежного крыла партии Эйно Рантанен опубликовал в том же „Postimees“ статью, где раскритиковал решение об отказе студенту в ВНЖ.
„Молодой человек – диссидент против режима Владимира Путина, но в бюрократии эстонского государства он прямо классифицируется как русский студент, русский. Депортация активного диссидента, которому в России грозит как минимум длительный тюремный срок, – с моральной точки зрения, крайне сомнительное решение. Дело Даниила грозит стать еще одним примером равнодушия эстонских властей к судьбам наших соотечественников, как на индивидуальном, так и на коллективном уровне“, – отметил политик.
Параллельно кампанию в защиту Даниила начала Консервативная народная Партии Эстонии. Лидер молодежного крыла партии Эйно Рантанен опубликовал в том же „Postimees“ статью, где раскритиковал решение об отказе студенту в ВНЖ.
„Молодой человек – диссидент против режима Владимира Путина, но в бюрократии эстонского государства он прямо классифицируется как русский студент, русский. Депортация активного диссидента, которому в России грозит как минимум длительный тюремный срок, – с моральной точки зрения, крайне сомнительное решение. Дело Даниила грозит стать еще одним примером равнодушия эстонских властей к судьбам наших соотечественников, как на индивидуальном, так и на коллективном уровне“, – отметил политик.
Делом Ярлыковского занялся и депутат Риигикогу от эстонской консервативной народной партии, член руководства ЭКНП, профессор истории Тартусского университета Яак Валга. Он надеется, что Даниилу удастся избежать депортации в Россию.
– Мы решительно поддерживаем возможность остаться в Эстонии для тех, кому в России угрожает опасность из-за их политических убеждений, – сказал в беседе с журналистом Север.Реалии Яак Валга. – В Эстонии живет огромное количество русскоязычных, прибывших сюда в период советской оккупации, большая часть не выучила эстонский и не получила эстонское гражданство. В последние годы идет массовая иммиграция из России и Беларуси. Наша партия против, но, разумеется, мы приветствуем тех приезжающих в Эстонию, кто хочет интегрироваться в общество. Будучи оппозиционной партией, мы не можем участвовать в составлении правовых актов, как это делают члены правящей коалиции. Но можем косвенно влиять на составление этих законов, и в данном случае искать возможности, которые позволят Даниилу в рамках действующих правовых актов избежать возвращения в Россию.
Он считает, что у стран ЕС есть рычаги для влияния на режим Путина и прекращения войны.
– Мы можем ограничить возможность граждан России путешествовать в качестве туристов в другие страны Европы через Эстонию, уменьшить объем международной торговли, ограничить российский транзит через Эстонию, – перечисляет депутат. – И, конечно, поддерживать Украину всеми возможными средствами, этим мы уже занимаемся.
Даниил говорит, что тронут поддержкой эстонцев.
– Если бы ко мне сейчас пришел военкомат Эстонии и сказал: „Давайте, вы поможете защищать Эстонию от потенциального вторжения России?“, я бы согласился. Это же не российская армия. Я считаю, что недопустимо поддерживать Путина, и худшая степень этой поддержки – убивать других людей ради него, – говорит Ярлыковский. – Если мне откажут в получении убежища, буду пытаться получить его в других европейских странах: в Финляндии или Германии. И если Россия так хочет отправить меня воевать в Украину, у меня есть вариант упредить это и самому поехать защищать Украину. Так что если мне суждено оказаться на этой войне, то лучше я буду защищать Украину от вторжения, чем меня поставят с ружьем со стороны Путина.