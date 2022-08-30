В этом году эстоноземельцы отдали мошенникам почти 3 миллиона евро

Мошенники с приятной и профессиональной манерой общения выманивают у людей деньги как по телефону, так и в Интернете. Веб-констебль Элерин Тетсманн на своей странице в Facebook предупреждает: будьте внимательны, чтобы не стать жертвами финансового мошенничества, и делитесь информацией со своими друзьями и знакомыми!