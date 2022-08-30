В этом году эстоноземельцы отдали мошенникам почти 3 миллиона евро(1)
Мошенники с приятной и профессиональной манерой общения выманивают у людей деньги как по телефону, так и в Интернете. Веб-констебль Элерин Тетсманн на своей странице в Facebook предупреждает: будьте внимательны, чтобы не стать жертвами финансового мошенничества, и делитесь информацией со своими друзьями и знакомыми!
В Эстонии в среднем два человека в день становятся жертвами финансового мошенничества. Уже в этом году люди потеряли из-за аферистов в общей сложности почти 3 миллиона евро.
Злоумышленники часто представляются сотрудниками банков, полицейскими и ассистентами Google. В полицию также поступали сообщения о случаях, когда посредник предлагал инвестировать через платформу, обещающую быструю прибыль. В действительности же это была очередная афера.
Для защиты своих финансов помните:
ваши личные PIN-коды и данные банковских карт никому не передаются. Банк, полиция и другие органы никогда не запрашивают эту информацию;
не стоить реагировать на заявления в духе „кто-то взломал ваш аккаунт“, „в вашем телефоне вирус“ или „кто-то оформил кредит на ваше имя“. Это самые распространенные фразы, используемые мошенниками;
чтобы начать инвестировать, рекомендуется прежде всего обратиться в свой банк и предварительно поговорить с несколькими инвесторами;
если при общении в интернете Вас попросят поделиться экраном Вашего компьютера или загрузить программу (например, AnyDesk или TeamViewer), фактически, это даст злоумышленнику возможность удаленно управлять Вашим устройством.
Больше информации о безопасности в интернете и способах мошенничества смотрите здесь.