Заключенный выиграл у тюрьмы тяжбу по „делу о съеденных булочках“

В редакцию Eesti Ekspress пришло откровенное письмо из Таллиннской тюрьмы от известного нашим читателям Раннера Кауса (32), отбывающего наказание за преступление, связанное с наркотиками.

„Да, я провел долгое время лет в тюрьме из-за своей глупости, но я всегда старался использовать это время с умом“, — пишет Каус в написанном от руки письме.