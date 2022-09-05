05.09.2022, 07:11
Заключенный выиграл у тюрьмы тяжбу по „делу о съеденных булочках“(2)
Продолжение забавного спора тюремного пекаря с начальством тюрьмы
ФОТО: Частный архив, Таллинская тюрьма
Что означает слово „лакомиться“? Таллиннская тюрьма пыталась доказать с помощью толкового словаря эстонского языка, что заключенный пекарь съел больше, чем было разрешено, - пишет Eesti Ekspress.
В редакцию Eesti Ekspress пришло откровенное письмо из Таллиннской тюрьмы от известного нашим читателям Раннера Кауса (32), отбывающего наказание за преступление, связанное с наркотиками.