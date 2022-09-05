Новости Эстонии
05.09.2022, 07:11

Заключенный выиграл у тюрьмы тяжбу по „делу о съеденных булочках“

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Продолжение забавного спора тюремного пекаря с начальством тюрьмы
Раннер Каус и его выпечка
Раннер Каус и его выпечка
ФОТО: Частный архив, Таллинская тюрьма

Что означает слово „лакомиться“? Таллиннская тюрьма пыталась доказать с помощью толкового словаря эстонского языка, что заключенный пекарь съел больше, чем было разрешено, - пишет Eesti Ekspress.

В редакцию Eesti Ekspress пришло откровенное письмо из Таллиннской тюрьмы от известного нашим читателям Раннера Кауса (32), отбывающего наказание за преступление, связанное с наркотиками.

„Да, я провел долгое время лет в тюрьме из-за своей глупости, но я всегда старался использовать это время с умом“, — пишет Каус в написанном от руки письме.

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