Письмо эстонского министра в Nord Pool: биржевые цены на электроэнергию достигли критического уровня

„Биржевые цены на электроэнергию Nord Pool достигли уровня, который не по карману эстонским и всем европейским потребителям, а общее повышение цен еще больше усугубляет проблемы для предпринимателей и семей. Для улучшения ситуации необходимо пересмотреть слабые точки существующей системы, чтобы государство могло лучше защищать интересы потребителей на рынке“, — заявила министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.