30.08.2022, 14:30
Письмо эстонского министра в Nord Pool: биржевые цены на электроэнергию достигли критического уровня(18)
Министр: биржа электроэнергии должна стать прозрачной
ФОТО: | Ekspress Meedia
Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут направила в Европейскую комиссию и Nord Pool официальные письма с предложением повысить прозрачность формирования цен на электроэнергию и выразила обеспокоенность неизбежными последствиями ограничения торговли электроэнергией, - сообщает Delfi Ärileht.
„Биржевые цены на электроэнергию Nord Pool достигли уровня, который не по карману эстонским и всем европейским потребителям, а общее повышение цен еще больше усугубляет проблемы для предпринимателей и семей. Для улучшения ситуации необходимо пересмотреть слабые точки существующей системы, чтобы государство могло лучше защищать интересы потребителей на рынке“, — заявила министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.