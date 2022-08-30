Новости Эстонии
30.08.2022, 14:30

Письмо эстонского министра в Nord Pool: биржевые цены на электроэнергию достигли критического уровня

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Министр: биржа электроэнергии должна стать прозрачной
Пресс-конференция правительства 25.08.2022
Пресс-конференция правительства 25.08.2022
ФОТО: Jaanus Lensment | Ekspress Meedia

Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут направила в Европейскую комиссию и Nord Pool официальные письма с предложением повысить прозрачность формирования цен на электроэнергию и выразила обеспокоенность неизбежными последствиями ограничения торговли электроэнергией, - сообщает Delfi Ärileht.

„Биржевые цены на электроэнергию Nord Pool достигли уровня, который не по карману эстонским и всем европейским потребителям, а общее повышение цен еще больше усугубляет проблемы для предпринимателей и семей. Для улучшения ситуации необходимо пересмотреть слабые точки существующей системы, чтобы государство могло лучше защищать интересы потребителей на рынке“, — заявила министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

Министр сказала, что рынок должен стать прозрачнее, чтобы обеспечить средства к существованию людей и восстановить доверие к системе. „Для этого необходимо обнародовать больше информации о предложениях, сделанных на бирже электроэнергии, включая, например, происхождение, источник и объем. Это поможет выяснить, вызван ли неожиданно высокий уровень цен плохим стечением обстоятельств или же некоторые производители электроэнергии хотят, пользуясь ситуацией, получить неоправданно высокий доход“, - сказала Сиккут.

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