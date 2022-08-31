31.08.2022, 12:15
Украинских беженцев с десятью детьми не пустили в Эстонию. В Евросоюз они попали через финскую границу(47)
ФОТО: erakogu
На российском погранпункте после выданного эстонскими чиновниками отказа 21 украинскому беженцу пригрозили депортацией. Ситуацию спасли российские волонтеры, которые помогли семьям из Украины доехать до пограничного пункта Финляндии, пишет издание Eesti Päevaleht.
В среду, 24 августа, на Нарвском пограничном пункте застряли украинские граждане: 21 человек, десять из которых дети, младшему меньше года. Связанные родственными узами люди планировали ехать дальше — в Германию. Из Санкт-Петербурга до эстонской границы им помогли доехать волонтеры, организующие транспорт до погранпункта в Ивангороде.