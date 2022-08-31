Украинских беженцев с десятью детьми не пустили в Эстонию. В Евросоюз они попали через финскую границу

В среду, 24 августа, на Нарвском пограничном пункте застряли украинские граждане: 21 человек, десять из которых дети, младшему меньше года. Связанные родственными узами люди планировали ехать дальше — в Германию. Из Санкт-Петербурга до эстонской границы им помогли доехать волонтеры, организующие транспорт до погранпункта в Ивангороде.

Уже когда беженцы оказались на эстонском погранпункте, случилась задержка. Людей опрашивали в течение нескольких часов. А затем эстонские пограничники приняли решение, что не могут пропустить через границу такую большую группу людей. Беженцам не оставалось ничего другого, как вернуться на российский погранпункт. Там события приняли неожиданный оборот. Россияне разделили детей с родителями и сообщили, что группами по пять человек отправят в город Армавир Краснодарского края. С такой ситуацией впервые столкнулись не только беженцы, но и волонтеры: ранее не бывало, чтобы людей, отправленных назад от границы, не выпускали с российского погранпункта.