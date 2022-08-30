Сегодня ЕС обсудит введение визового запрета для граждан России. Урмас Рейнсалу: наши ожидания могут отличаться от реальности

Сегодня-завтра в столице Чешской Республики, Праге, состоится неформальная встреча министров иностранных дел Европейского Союза. Российская агрессия в Украине входит в число тем повестки дня, поэтому в график включено, в том числе, обсуждение предложения о запрете туристических виз для граждан РФ в Шенгенской зоне.

„Я выступлю, поговорю с представителями разных стран и проведу отдельную встречу с министрами иностранных дел нашего региона - приграничных стран“, - сказал министр иностранных дел Рейнсалу (Isamaa). Он отметил, что на встрече точно не будут приниматься какие-либо юридические решения относительно запрета на выдачу виз, но пришло время странам выразить свою политическую позицию по этому вопросу. Эстонии она может не понравиться.

Ситуация критическая. Нам нужно проявить более сильную политическую волю, чем Путин. Урмас Рейнсалу

„Я признаю, что есть ряд стран, которые выразили более или менее громкие сомнения в отношении предложения Эстонии, - сказал Рейнсалу. - Но мы ни на йоту не отступим. Это крайне необходимо и для нас, и для общеевропейской безопасности“.

Глава МИД не стал уточнять, о каких странах идет речь.

„Я не думаю, что мне уместно говорить за другие страны, — сказал он. — Однако все станет известно через СМИ. Некоторые просто не четко сформулировали свой скептицизм, не высказали прямо. Скорее, они занимают выжидающую позицию“.

Рейнсалу сказал также, что такая позиция некоторых стран не сулит ничего хорошего для продвижения эстонской инициативы — для таких решений необходимо единогласное решение.

Скелет риторики может остаться хрупким

Поэтому инициатива МИД Эстонии о запрете выдачи туристских виз гражданам РФ в Шенгенской зоне может не получить достаточной политической поддержки на пражской встрече. Что же дальше?

Рейнсалу подчеркнул, что наше представительство не отступит от своей цели. Если не единогласно со всем Европейским Союзом, то мы продолжим идти в этом направлении со странами, которые солидарны с Эстонией.

Какие практические шаги добавляют плоти к скелету риторики? Урмас Рейнсалу