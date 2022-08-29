Экономика
29.08.2022, 19:20

В столичном Кристийне состоится инфочас для квартирных товариществ на актуальную тему

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Управа Кристийне

В среду, 31 августа в 17 часов в Управе района Кристийне (ул. Металли 5) состоится инфочас для квартирных товариществ на тему „нормы строительства в многоквартирных домах“

Выступит Катерин Вера Лаврик, главный специалист по строительным проектам из Департамента городского планирования.

Информационный час ориентирован на квартирные товарищества и расскажет больше о ремонте и строительстве в многоквартирном доме, ответит на вопросы слушателей и познакомит с новыми направлениями и изменениями.

„Важно, чтобы все знали, когда и на что нужны разрешения, а когда необходимо заказывать проект. Также в некоторых случаях строительной деятельности необходимы подписи, то есть, согласие всех собственников многоквартирного дома“, – поясняет старейшина Кристийне Яанус Рийбе и приглашает всех принять участие в инфочасе на месте или смотреть в записи на странице управы Кристийне в Facebook в удобное для вас время.

Все заинтересованные лица могут задать свои вопросы заранее по электронной почте: Liina.marrak@tallinnlv.ee

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