В столичном Кристийне состоится инфочас для квартирных товариществ на актуальную тему

Информационный час ориентирован на квартирные товарищества и расскажет больше о ремонте и строительстве в многоквартирном доме, ответит на вопросы слушателей и познакомит с новыми направлениями и изменениями.

„Важно, чтобы все знали, когда и на что нужны разрешения, а когда необходимо заказывать проект. Также в некоторых случаях строительной деятельности необходимы подписи, то есть, согласие всех собственников многоквартирного дома“, – поясняет старейшина Кристийне Яанус Рийбе и приглашает всех принять участие в инфочасе на месте или смотреть в записи на странице управы Кристийне в Facebook в удобное для вас время.