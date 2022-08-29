В столичном Кристийне состоится инфочас для квартирных товариществ на актуальную тему
В среду, 31 августа в 17 часов в Управе района Кристийне (ул. Металли 5) состоится инфочас для квартирных товариществ на тему „нормы строительства в многоквартирных домах“
Выступит Катерин Вера Лаврик, главный специалист по строительным проектам из Департамента городского планирования.
Информационный час ориентирован на квартирные товарищества и расскажет больше о ремонте и строительстве в многоквартирном доме, ответит на вопросы слушателей и познакомит с новыми направлениями и изменениями.
„Важно, чтобы все знали, когда и на что нужны разрешения, а когда необходимо заказывать проект. Также в некоторых случаях строительной деятельности необходимы подписи, то есть, согласие всех собственников многоквартирного дома“, – поясняет старейшина Кристийне Яанус Рийбе и приглашает всех принять участие в инфочасе на месте или смотреть в записи на странице управы Кристийне в Facebook в удобное для вас время.
Все заинтересованные лица могут задать свои вопросы заранее по электронной почте: Liina.marrak@tallinnlv.ee