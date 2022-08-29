Министр внутренних дел: готовится закон, ограничивающий право граждан России покупать недвижимость в Эстонии

„Это один из проектов, который и раньше находился в министерстве в качестве предложения, но для него у министерства не хватало политической воли“, — сказал министр внутренних дел Ляэнеметс. „Я поставил перед министерством задачу начать подготовку такого проекта“, — добавил министр.

Министр не стал делиться более подробной информацией, заявив, что в данный момент МВД проводит анализ, но более конкретная информация появится позже. „Будет проведен анализ, и на его основе предложено решение. Мы пока не можем комментировать, на кого и как это окажет влияние. Это займет время“, — сказал министр.

Министр также не стал предполагать, когда может быть завершен предварительный анализ. Министр будет готов раскрыть предварительную суть ​​законопроекта в ближайшие недели. „В ближайшем будущем мы сможем раскрыть подробности“, — пообещал Ляэнеметс.

Ранее уже говорилось, что государство должно пересмотреть порядок покупки недвижимости в приграничных районах. В некоторых случаях определенные ограничения уже существуют. Например, гражданам России запрещено приобретать недвижимость на малых островах Эстонии и в районах вдоль восточной границы (с некоторыми исключениями). Однако на данный момент ограничения не затрагивают, например, покупку квартиры.

Напомним, что уже вступил в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России, имеющих выданную в Эстонии шенгенскую визу и владеющих недвижимостью в Эстонии.