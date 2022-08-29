ВИДЕО и ФОТО | Студенты устроили демонстрацию и просили у государства денег

Во время демонстрации с хэштегом #sendidkaasa студенты, собравшиеся на мероприятии, звенели монетками, символизирующими сигнал о том, что эстонское высшее образование срочно нуждается в крупных финансовых вливаниях. Монеты громко звенели и во время выступления Катарины Софии Пятс, председателя студенческого совета Тартуского университета. „Поскольку наша государственная система поддержки настолько убога, студенты не могут безоговорочно посвятить себя учебе, потому что сначала нужна уверенность в наличии крыши над головой и что-то на счету в конце месяца, чтобы купить упаковку лапши быстрого приготовления“, — сказала Пятс в своем выступлении и назвала университет и студентов нищими.