Министр финансов хочет отменить запланированное на весну повышение акцизов

Предложение касается дизельного топлива, топливного масла, природного газа как топлива/ моторного топлива, сжиженного газа как топлива/ электроэнергии. Также, согласно предложению, на один год будет продлено налогообложение дизельного топлива специального назначения, используемого для сельскохозяйственного сектора, на разрешенном Европейским союзом минимальном уровне.

Согласно проекту, представленному министром финансов, ранее сниженные ставки акцизов будут действовать еще один год, до 30 апреля 2024 года. За этим последует постепенное восстановление ставок акцизов до докризисного уровня в течение четырех лет (2024-2027 гг.).

„Восстановление акцизных сборов до докризисного уровня дало бы неправильный импульс и сигнал в нынешней ситуации роста цен, этого следует избегать“, — заявил министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. „Для фермеров также важно как можно раньше получить гарантии того, что дизельное топливо специального назначения, которое они используют, будет облагаться налогом на минимальном уровне вплоть до весны 2024 года“.

Изменения касаются Закона об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электричество и поправок, которые вступят в силу с 1 января 2023 года.

Изменившаяся ситуация с безопасностью в Европе спровоцировала резкий рост цен на энергоносители. Это привело к самому большому росту цен в Эстонии за последние десятилетия. В сложившейся ситуации государство считает, что должно поддерживать как домохозяйства, так и бизнес-потребителей. Таким образом обоснована отсрочка повышения акциза (оно должно было состояться с 1 мая 2023-2026) на один год и достижение докризисного уровня ставок акциза к 2027 году.

Кроме того, сельскохозяйственный сектор и сланцевые шахты могут использовать дизельное топливо специального назначения на уровне минимальной ставки Европейского Союза, которая составляет 21 евро за 1000 литров, до 30 апреля 2024 года. Мера поддерживает конкурентоспособность указанных секторов. С 1 мая 2024 года ставка акциза на дизельное топливо специального назначения для аграрного сектора вырастет до 107 евро за 1000 литров, а сланцевые шахты смогут использовать только дизельное топливо, облагаемое по стандартной ставке.