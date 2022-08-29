Немецкие и испанские истребители проведут тренировки над Эстонией на малых высотах

Полеты затронут восточную, южную и центральные части страны. С понедельника по среду занятия будут проводиться в промежутке между 11:00 и 16:00. В четверг и пятницу с 19:00 и до 00:30, а в воскресенье между 10:30 и 12:00.

По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов, также они не станут опускаться ниже 152 метров.

Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно. На данный момент в Эмари дежурит звено истребителей ВВС Германии.