В Таллинне проблемы с пьяницами. Будет ли для них создан отдельный парк по примеру Вильянди?

Администрациям управ известны районы, где любят проводить время пьяные люди, и эти места нанесены на карту. Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе сказал, что у них целых 20 таких участков, за которыми помимо полиции наблюдают нанятые патрульные бригады. „Если они видят такую ​​активность [нарушение общественного порядка], то просят прекратить деятельность, а при необходимости также вызывают на помощь полицию, скорую или спасательную службу“, — добавил он.

По словам Рийбе, там установлены камеры с обзором 360 градусов, которые круглосуточно и без выходных записывают изображение прямо и передают в центр управления полицией. За озеленением также следят, например, с деревьев удаляют нижние ветки, а кустам не позволяют вырастать выше полутора метров. Просто чтобы выпивохи не чувствовали себя слишком раздольно. Рийбе сказал, что они также были вынуждены убрать скамейки.