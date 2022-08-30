30.08.2022, 11:45
В Таллинне проблемы с пьяницами. Будет ли для них создан отдельный парк по примеру Вильянди?(36)
ФОТО: | Delfi / Eesti Ajalehed
Шесть из восьми районов столицы признают, что у них есть проблемы с уличными алкоголиками, - пишет Eesti Päevaleht.
Администрациям управ известны районы, где любят проводить время пьяные люди, и эти места нанесены на карту. Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе сказал, что у них целых 20 таких участков, за которыми помимо полиции наблюдают нанятые патрульные бригады. „Если они видят такую активность [нарушение общественного порядка], то просят прекратить деятельность, а при необходимости также вызывают на помощь полицию, скорую или спасательную службу“, — добавил он.