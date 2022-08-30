Новости Эстонии
30.08.2022, 11:45

В Таллинне проблемы с пьяницами. Будет ли для них создан отдельный парк по примеру Вильянди?

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Скамейки предназначены для сидения, а не для сна.
Скамейки предназначены для сидения, а не для сна.
ФОТО: Andres Putting | Delfi / Eesti Ajalehed

Шесть из восьми районов столицы признают, что у них есть проблемы с уличными алкоголиками, - пишет Eesti Päevaleht.

Администрациям управ известны районы, где любят проводить время пьяные люди, и эти места нанесены на карту. Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе сказал, что у них целых 20 таких участков, за которыми помимо полиции наблюдают нанятые патрульные бригады. „Если они видят такую ​​активность [нарушение общественного порядка], то просят прекратить деятельность, а при необходимости также вызывают на помощь полицию, скорую или спасательную службу“, — добавил он.

По словам Рийбе, там установлены камеры с обзором 360 градусов, которые круглосуточно и без выходных записывают изображение прямо и передают в центр управления полицией. За озеленением также следят, например, с деревьев удаляют нижние ветки, а кустам не позволяют вырастать выше полутора метров. Просто чтобы выпивохи не чувствовали себя слишком раздольно. Рийбе сказал, что они также были вынуждены убрать скамейки.

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