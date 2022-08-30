В Эстонии автовладельцы, не подозревая об этом, финансируют войну России

После вторжения России в Украину большинство компаний — крупных продавцов топлива — сообщили, что продаваемое ими моторное топливо произведено не из российской нефти. Однако сегодня, полгода спустя, нет стопроцентной уверенности в том, что автовладельцы не заправляют свои баки российским топливом. Из России в Эстонию по-прежнему активно ввозят нефтепродукты, в том числе моторный бензин и дизельное топливо.