В Эстонии автовладельцы, не подозревая об этом, финансируют войну России(89)
Если спросить автовладельцев, хотят ли он покупать топливо, за счет продажи которого финансируется ведущаяся Россией война, то, очевидно, ответ будет отрицательным. Как подозревают продавцы топлива, в баки эстонских автовладельцев попадает и „кровавое“ топливо. Откуда импортируется топливо, государству безразлично, во всяком случае, оно не выясняет этого, пишет Ärileht.
После вторжения России в Украину большинство компаний — крупных продавцов топлива — сообщили, что продаваемое ими моторное топливо произведено не из российской нефти. Однако сегодня, полгода спустя, нет стопроцентной уверенности в том, что автовладельцы не заправляют свои баки российским топливом. Из России в Эстонию по-прежнему активно ввозят нефтепродукты, в том числе моторный бензин и дизельное топливо.