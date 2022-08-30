Экономика
30.08.2022, 09:45

В Эстонии автовладельцы, не подозревая об этом, финансируют войну России

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Из России в Эстонию по-прежнему активно ввозят нефтепродукты, в том числе моторный бензин и дизельное топливо. Как утверждает Налогово-таможенный департамент, узнать, какие предприятия продолжают закупать в России нефтепродукты, можно только у самих предприятий.
Из России в Эстонию по-прежнему активно ввозят нефтепродукты, в том числе моторный бензин и дизельное топливо. Как утверждает Налогово-таможенный департамент, узнать, какие предприятия продолжают закупать в России нефтепродукты, можно только у самих предприятий.
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Если спросить автовладельцев, хотят ли он покупать топливо, за счет продажи которого финансируется ведущаяся Россией война, то, очевидно, ответ будет отрицательным. Как подозревают продавцы топлива, в баки эстонских автовладельцев попадает и „кровавое“ топливо. Откуда импортируется топливо, государству безразлично, во всяком случае, оно не выясняет этого, пишет Ärileht.

После вторжения России в Украину большинство компаний — крупных продавцов топлива — сообщили, что продаваемое ими моторное топливо произведено не из российской нефти. Однако сегодня, полгода спустя, нет стопроцентной уверенности в том, что автовладельцы не заправляют свои баки российским топливом. Из России в Эстонию по-прежнему активно ввозят нефтепродукты, в том числе моторный бензин и дизельное топливо.

Раймо Вахтрик, руководитель отдела топливных продаж компании Circle K Eesti, крупнейшего в нашей стране розничного продавца моторного топлива, не исключает, что российское топливо попадает на внутренний рынок Эстонии. „Насколько мы знаем, на внутренний эстонский рынок попадают произведенные в России бензин и дизельное топливо“, - сказал Вахтрик.

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